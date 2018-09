Cristiano: "Felicito a Modric por ganar el The Best"

THE BEST

Luka Modric consiguió ganar el pasado lunes el premio The Best a mejor jugador de la temporada pasada. El croata se impuso a Mohamed Salah y Cristiano Ronaldo, que no estuvo en la gala. Sin embargo, el portugués ha querido felicitar al madridista en un encuentro con sus seguidores en Instagram.

“Felicidades a Modric por ganar”, LA FELICITACIÓN de @Cristiano al croata en un DIRECTO de Instagram tras ganar el ‘The Best’. pic.twitter.com/zdN4Bp6Xjd — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 28, 2018

Ha tardado casi una semana en dar la enhorabuena a los galardonados, pero finalmente la estrella portuguesa ha querido dedicar unas palabras a sus compañeros de profesión. "Felicidades a Luka Modric por ganar el trofeo", declaraba en el directo acerca de quien se alzó con tan relevante trofeo.

Asimismo, los espectadores le preguntaron por si el futbolista del Liverpool se merecía llevarse el premio al mejor gol del curso anterior, a lo que manifestaba que: "Salah mereció ganar el premio Puskas. Fue un bonito gol el que marcó". Sin embargo, agregaba sin duda alguna de su memorable chilena ante su actual club, la Juventus, que: "Seamos honestos, mi gol fue el mejor".

Luka Modric da su discurso durante la gala de los Premios The Best Reuters

Orgulloso de su trayectoria

El '7' exmadridista fue una de las grandes ausencias que se vivieron en la ceremonia celebrada en Londres. "Los premios son premios, ya tengo varios. Juego para ganar y no para ganar premios", manifestaba. "Llevo quince años al más alto nivel y estoy orgulloso de lo que he hecho", apuntaba.

El porqué de su ausencia

El técnico italiano, Allegri, confesó que "no era un buen día", ya que tenían "un partido muy cerca" ante el Bolonia, por lo que "era un evento que encajaba mal" en su calendario. Aún así pidió perdón tanto por su ausencia como por la del crack luso con un: "Lo sentimos por no poder ir".

El futbolista argentino, Lionel Messi, fue otro de las grandes figuras que no estuvieron presentes en un día tan relevante. Aunque, en un primer momento iba a viajar a Reino Unido, finalmente, al parecer, por problemas personales tuvo que ausentarse.