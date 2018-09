El Madrid no jugará en EEUU: "No vamos a ir, no sé a qué intereses responde"

Florentino Pérez ha afirmado que el Real Madrid no jugará ningún partido en EEUU. En su respuesta al turno de intervenciones de la Asamblea General de Socios Compromisarios, el presidente blanco ha reiterado la posición del club en contra de la propuesta realizada por LaLiga y su máximo mandatario, Javier Tebas.

"No vamos a ir a EEUU. No sé a qué intereses responde, pero no a los de los aficionados y los clubes. Por lo tanto, nos negamos rotundamente", así de tajante se ha mostrado Florentino Pérez sobre el acuerdo de LaLiga con la empresa Relevent Sports.

Tebas ha propuesto el Girona - Barcelona del 26 de enero para que se dispute en Miami, pero la Federación, tal y como adelantó EL ESPAÑOL, rechaza esta iniciativa. Luis Rubiales, presidente de la RFEF, ha solicitado más información, aunque su posición es totalmente contraria. En la reunión que mantuvo con Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y Gianni Infantino, máximo mandatario de la FIFA, los tres acordaron vetar que el derbi catalán se celebre en EEUU.

Florentino Pérez, en la Asamblea del Real Madrid

Lopetegui también se opone

El Real Madrid se opone rotundamente a la opción de jugar en tierras norteamericanas y es que se defiende la postura de que esta práctica puede adulterar la competición. Desde el club blanco ya también Julen Lopetegui mostraba su contrariedad. "No soy partidario de que ocurra porque todos los equipos deben jugar en los mismos campos. Eso beneficia la igualdad de la competición", decía el técnico blanco recientemente.

El Real Madrid celebró este domingo su Asamblea General en la que se trataron diversos temas con los Socios Compromisarios. Florentino respondía a los socios. Además de la posibilidad de jugar un partido de Liga en EEUU, preguntaron sobre el contrato con Adidas y dijo que el Madrid sigue siendo el que más ingresa "en el tema comercial". También dejó claro que la Grada de Animación "no le cuesta un duro al Real Madrid".