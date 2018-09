Cristiano se olvida de las penas en Champions con un gol al Frosinone

La Juventus ha conseguido una nueva victoria en la liga italiana. El conjunto turinés ha ganado por 0-2 al Frosinone en la última jornada de la Serie A. El cuadro juventino le ha costado abrir la lata, pero un tanto de Cristiano Ronaldo en la segunda parte comenzaba a balancear el duelo a favor de su equipo.

El futbolista portugués se olvida así de la expulsión que le costó un importante disgusto el pasado miércoles en Mestalla. La roja que vio frente al Valencia le costó acabar saliendo llorando del partido, pero con la nueva jornada de la liga italiana le sirve para pasar página y centrarse en lo que tiene por delante.

Corría el minuto 81 de partido cuando el balón se quedaba muerto dentro del área y con una volea, el luso fusilaba Sportiello e inauguraba el marcador del partido. Ya en el descuento, Bernardeschi sería el encargado de hacer el 0-2 y cerrar el partido ante el penúltimo de la clasificación.

Cristiano se marcha llorando tras ser expulsado contra el Valencia Reuters

La sanción por la expulsión en el horizonte

El futbolista luso ha acabado contento el partido, sin embargo, el portugués puede ver ensombrecida esta alegría la próxima semana. El jueves se conocerá cuántos partidos de sanción le caen a Cristiano Ronaldo. Si se considera agresión, al exmadridista le podrían caer hasta tres partidos de sanción, lo que haría que no volviera a jugar en Champions hasta la quinta jornada de la fase de grupos.

Además, este lunes, Cristiano debería ser uno de los protagonistas de la gala de los premios 'The Best' de la FIFA. El luso debía acudir como uno de los candidatos a la cita, sin embargo, todo apunta a que el portugués volverá a hacer lo mismo que hiciera en la gala de los premios de la UEFA, donde no acudió porque el ganador era Luka Modric. Este lunes, a las 20:00 horas, horario de inicio de la gala, todos los aficionados que sigan la gala saldrán de dudas.