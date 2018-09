Pirlo, sobre Dybala: "Si entrenara como Cristiano, sería difícil dejarlo fuera"

El comienzo de la Serie A para la Juventus ha sido asequible. El conjunto de Allegri ha obtenido los nueve puntos de las tres primeras jornadas, con partidos cómodos, salvo una victoria en el último minuto frente al Chievo Verona. El gran protagonista ha sido Cristiano Ronaldo, pero no por sus goles y sí por su 17 remates sin encontrar la red. A pesar de ello, el luso ha disputado todos los minutos, situación muy diferente a la de Paulo Dybala.

Andrea Pirlo, exjugador de la Juventus, entre otros, ha criticado la actitud del delantero argentino en una entrevista en Tuttosport, donde ha dejado caer que el atacante no trabaja lo suficiente. Nadie duda del nivel del '10' pero "si entrenara con el deseo de Cristiano Ronaldo ...", Dybala ha jugado solo 100 minutos de los 270 posibles para el combinado italiano esta temporada y Pirlo cree saber cómo reconducir su situación, ya que tiene calidad para ser titular indiscutible.

A pesar de no encontrar su sitio en el equipo, Cristiano ha demostrado siempre que se toma los entrenamientos muy en serio, algo que falta en la carrera de Dybala para convertirse en un gran jugador a nivel mundial. En primer lugar, Pirlo admite que debe "aceptar que no es titular en esta etapa de la temporada, aunque no sea fácil para nadie". "Paulo hará todo lo posible para jugar: si entrena con el deseo de Ronaldo, será difícil dejarlo fuera". Ademas "las cualidades de Dybala no están en cuestión".

Dybala y Cristiano Ronaldo celebran un gol Reuters

El espejo de Cristiano para reconvertir la situación

Para que el ariete argentino vuelva a sentirse importante debe empezar por "encontrar algo desde dentro de uno. Primero y ante todo, debe hacerlo por él mismo". Los minutos de Dybala están pasando a un segundo plano tras los buenos partidos de Douglas Costa y Mandzukic, que son los acompañantes de Cristiano en el ataque turinés.