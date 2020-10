Laso anuncia tres bajas en el Madrid y pide igualdad en el regreso de público: "Es injusto"

El Real Madrid volverá a la Euroliga. El equipo entrenado por Pablo Laso se estrenará en un campo difícil y contra un rival de peso. El Baskonia, actual campeón de la ACB, será quien dispute la primera jornada del torneo europeo ante el conjunto merengue. Un partido con gran historia en Europa y que, además, supondrá un antes y un después esta temporada.

Y es que el club vasco ha confirmado que abrirá las puertas del pabellón. Aunque no se llegará al millar de aficionados, el Baskonia ha hecho oficial que 400 hinchas abonados, después de realizarse un sorteo de entradas, podrán acudir a apoyar a los suyos en la primera jornada de la Euroliga. Un factor clave y con el que jugará en contra el Real Madrid. El técnico, además, no lo ve equitativo.

"Me parece injusto porque todo el mundo debería jugar en las mismas condiciones, pero eso no lo puedo controlar. Lo más justo sería o todos con público o todos sin público. A mí me gustaría que todos los partidos fueran con público".