Cómo borrar a tu ex de tus fotografías con Google Fotos: el truco que puedes tener en cualquier móvil Android

Los recuerdos son imborrables, pero se pueden eliminar de la memoria interna de un móvil. Esas fotos que pasan una detrás de otra hecha con una persona que ya no está más en la vida de uno, cuando se la ve de nuevo en una foto, se pueden generan ciertos estados emocionales. Para evitarlos y no perder una foto hecha en una ciudad que se visitó, el Borrador Mágico de Google Fotos viene perfecto para borrar al ex; y más ahora cuando se puede hacer con cualquier móvil Android.

Borrador Mágico forma parte de las funciones de inteligencia artificial de los Pixel de Google al igual que de Google One, la suscripción a la que se puede adherir cualquiera con un móvil Android. Gracias a estas experiencia el software de Google ha sido aplaudido por muchos al igual que sus móviles Pixel están encontrando su hueco en el mercado español.

Lo mejor de Borrado Mágico es que, aparte de ofrecer sugerencias basadas en IA para eliminar a personas o cualquier elemento que aparezca en la toma, permite realizar una selección manual de lo que se quiere borrar en la imagen.

Borrado Mágico El Androide Libre

Desde Google Fotos se puede usar esta herramienta con unos sencillos pasos y así eliminar a la persona que en un momento pasó por la vida de uno y ahora es el o la ex. Si se tiene un móvil Pixel o una suscripción a Google One se puede usar esta función con unos simples pasos:

Se Abre Google Fotos.

Se pulsa sobre la foto a retocar.

En la parte inferior se da sobre Editar.

Ahora sobre Borrador Mágico.

La IA mostrará las posibles personas u objetos como sugerencias a borrar con el contorno en blanco.

Se pulsa sobre 'borrar todos' para eliminar las sugerencias hechas por la inteligencia artificial de Google Fotos.

Si no apareciese recomendado el borrado con IA, hay que hacerlo manualmente.

Se rodea con el dedo a la persona con todo su contorno y se sueltan los dedos de la pantalla para que se haga el borrado automático que rellenará esa zona.

Hay que revisar que el borrado queda bien, ya que en ciertas fotografías se puede complicar al ser con un fondo que no sea un color plano o un degradado.

Una sencilla y fácil manera de recuperar ciertas fotos que por el lugar o momento en el que se tomaron no se quieren perder, pero debido a la persona que aparece, como en este caso el ex, se deja en el olvido o simplemente ni se quiere volver a ver.