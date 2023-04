Declaración de la Renta 2022: cómo consultar datos, subvenciones…

Ya se acerca el comienzo de la campaña de la Declaración de la Renta, y tu móvil o tablet Android pueden ser grandes herramientas a la hora de declarar este impuesto gracias a la app oficial de la Agencia Tributaria, que también te permite consultar tus datos fiscales.

La campaña de la renta del ejercicio de 2022 durará desde el 11 de abril hasta el 30 de junio de 2023, y durante ese tiempo tendrás que presentar tu declaración. Lo que puedes hacer a estas alturas en consultar tus datos fiscales y subvenciones a las que podrías tener acceso.

Todo ello está disponible desde la app de la Agencia Tributaria, y vamos a enseñarte cómo puedes acceder a cada uno de sus apartados.

Consulta tus datos fiscales

Nada más entrar a la sección de la renta 2022,esta te solicitará porque confirmes los datos catastrales de tu domicilio fiscal, y hasta que no hagas esto no podrás acceder ni a los trámites ni a la consulta de datos fiscales. Si no tienes la información a mano podrás buscar mediante el buscador del catastro.

Una vez lo hagas accederás a una sección en la que cuando esté disponible podrás iniciar los trámites para presentar tu declaración de la renta, pero hasta entonces sólo podrás consultar tus datos fiscales.

En primer lugar tendrás un apartado para consultar datos identificativos como tu nombre y tu documento de identidad o bien tus datos de domicilio fiscal.

Si detectas que estos datos no están bien o que no representan tu realidad actual lo más recomendable es que te apresures a cambiarlos antes de que acabe el plazo para presentar la declaración.

En la sección de rendimientos del trabajo y actividades económicas tendrás acceso a datos sobre tu actividad en el ejercicio de 2022, tanto si eres autónomo como si trabajas por cuenta ajena.

En ambos se te mostrarán información referente a la cantidad total que has ingresado por rendimientos del trabajo al igual que la identidad del pagador o pagadores que hayas tenido.

Si ha sido un trabajador por cuenta ajena autónomo a lo largo de 2022 también puedes acceder a una sección en la que se muestran los datos censales de tu actividad económica durante este ejercicio.

Debes tener en cuenta que los datos que te muestra la agencia Tributaria pueden no corresponderse con tus datos reales ya que esto solo reflejan lo que el organismo público ha recibido por parte de otras entidades como tus pagadores o tú mismo.

Sin embargo al presentar la declaración de la renta debes adjuntar todos los datos que te pida con independencia de si estos aparecen reflejados o no en este apartado.

