Canales de WhatsApp, llega la copia de Telegram que estábamos esperando

Siempre que una app copia a otra, se ve como algo negativo, aunque no debería serlo. Vale, para el creador no es agradable ver cómo su nueva función es copiada sin reparos por un rival, pero al final los ganadores son los usuarios.

Por ejemplo, WhatsApp llevaba unos años ‘dormida en los laureles’, sólo viviendo de su increíble éxito. Mientras tanto, rivales como Telegram han ido implementando nuevas funciones muy útiles y valiosas para los usuarios.

Lo nuevo de WhatsApp copia a Telegram

Afortunadamente, eso ha cambiado, y en los últimos meses WhatsApp ha recibido una gran cantidad de novedades, y más que van a llegar; algunas, inspiradas en la competencia. Una de estas funciones son los boletines, o ‘newsletters’, que nos permitirán seguir a un usuario que publique información sobre una temática que nos interese.

Ahora, WABetaInfo ha revelado el nombre de esta función: WhatsApp Channels, los canales de WhatsApp. Con ese nombre, ya te puedes hacer una idea de cómo funcionan si alguna vez has usado Telegram.

Los canales son chats especiales en los que sólo puede hablar el creador del chat; y los participantes del chat sólo pueden leer los mensajes que publica. Por lo tanto, son como una especie de blog personal en la que el usuario puede publicar lo que quiera a su audiencia. En Telegram, los canales son muy populares y uno de los principales motivos por los que usar la app, incluso superando a los chats convencionales. Existen una gran variedad de canales de todo tipo de temáticas, y es evidente que WhatsApp quiere el mismo éxito.

Los nuevos canales de WhatsApp WABetaInfo

Los canales de WhatsApp aparecerán como una nueva lista de chats en la sección de Estados, justo debajo de la lista de estados de los usuarios que seguimos. Ahora mismo en la app sólo hay un espacio vacío, que se llenará con los canales que estemos siguiendo.

Los canales serán diferentes de los chats de WhatsApp normales en varios detalles. No podremos responder y por lo tanto, realmente no habrá comunicación entre los usuarios; además, los canales son públicos y cualquiera puede apuntarse sin necesidad de ningún permiso ni de conocer el número de teléfono de su creador. Podrás apuntarte a canales creados por usuarios que no sigues en WhatsApp o que no están en tu lista de amigos; así que se espera que las marcas creen canales oficiales.

Es por todo eso que estos canales no estarán cifrados de extremo a extremo, ya que WhatsApp considera que esa seguridad adicional no es necesaria; al fin y al cabo, los canales son públicos, así que no tiene sentido protegerlos para que nadie pueda leerlos.

En definitiva, la implementación de WhatsApp se parece mucho a la de Telegram, pero para mucha gente eso será algo positivo, porque es justo lo que querían.

