Cómo compartir y resubir las historias de Instagram

Instagram se ha convertido en una de las redes sociales más utilizadas en el mundo, y en parte se debe a las herramientas que la plataforma pone a tu disposición para que puedas compartir contenido con amigos y seguidores.

A continuación, vamos a mostrarte algunas de las diferentes formas que existe en la red social para compartir las historias, ya que incluso puedes recibir estas añadiéndole contenido en algunas circunstancias.

Eso sí, debes tener en cuenta que existen algunas restricciones que te obligarán a resumir una historia por métodos alternativos si no cumples con las condiciones.

Cómo resubir una historia que ha publicado un amigo

Añadir este contenido a tu historia El Androide Libre

Si sales en una foto o vídeo uno de tus amigos haya subido a sus historias, podrás añadirla fácilmente a tu propia historia siempre y cuando te hayan mencionado en ella poniendo un símbolo de arroba seguido de tu nombre de usuario.

Podrás hacerlo si la ves en el visor de historias de la parte superior de la página principal o bien desde el apartado de mensajes directos, donde aparecerá en la conversación que tengas con esa persona un botón de añadir a tu historia.

Si, por el contrario, no te han mencionado, no te quedará más remedio que tomar una captura de pantalla y subir esta manualmente. Esto hará que no se pueda pulsar en la historia donde se te menciona para ver el perfil de la persona que lo ha subido.

El editor de Instagram te permitirá realizar todas las modificaciones e insertar todos los elementos que están disponibles al subir una foto.

Cómo compartir las historias con otras personas

Compartir historia El Androide Libre

Si has visto un meme o una foto que quieras compartir con otras personas, solo tienes que pulsar sobre el icono del avión de papel para elegir a qué usuario o grupo quieres enviarlo, o bien pulsar sobre el menú de los tres puntos y darle al botón de compartir, lo cual te dará más opciones además de la de enviarlo por los mensajes directos de Instagram.

Si la cuenta que ha subido la historia o publicación es pública, podrás compartirlo con quien quieras, pero si la cuenta es privada, solo podrán verlo las personas que también sigan a dicha cuenta.

