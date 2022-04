¿Cómo protegerse de apps maliciosas?

Las aplicaciones maliciosas para Android están ahí, aunque en ocasiones sea bastante complicado darse cuenta de que las estás usando, y es un riesgo innecesario para tu dispositivo

El malware es un problema con el que tienes que tener cuidado, ya que puede robar tus datos, desde las contraseñas de tus redes sociales hasta tu información bancaria o incluso las imágenes y vídeos que tienes guardados en tu galería.

Ahora te vamos a contar algunos métodos efectivos para que puedas protegerte contra estas apps maliciosas y mantener tu smartphone o tablet Android a salvo, más allá de la protección que ofrece Google Play Protect.

Instala apps de fuentes confiables

Lo primero es lo primero, y una de las mejores cosas que puedes hacer para evitar sorpresas en cuanto a las aplicaciones que instales es hacerlo desde lugares que aseguren la integridad de dichas apps.

Google Play es la tienda de apps de Android, y es el sitio más recomendable para hacerlo, aunque aun así suelen salir a la luz casos en los que se habla de apps retiradas por Google de la tienda tras descubrirse sus malas intenciones.

Otras tiendas alternativas como APKMirror también pasan controles al software que ofrecen para evitar que haya aplicaciones maliciosas para Android, por lo que supone una alternativa interesante a la tienda oficial.

Comprueba el consumo de batería

Una señal que puede ayudarte a detectar una aplicación maliciosa instalada en tu móvil Android puede ser un consumo excesivo de batería por parte de algunas aplicaciones, en especial cuando no las estás utilizando.

Desde los ajustes de Android se puede ver el consumo de batería que tienen las apps que hay instaladas. Si, por ejemplo, no has abierto un juego desde hace tiempo y este aparece en los primeros puestos de consumo, puede ser un indicativo de que algo no va bien.

También puedes optar por instalar alguna aplicación de terceros como Electron que te aporte más información sobre el estado de esta. Un alto consumo en poco tiempo en aplicaciones que, a priori, no consumen muchos recursos, también debería hacerte sospechar.

Observa si aparecen anuncios inesperados

Un tipo de malware que puede colarse inesperadamente en tu Android es capaz de mostrar anuncios flotantes de forma inesperada, aun cuando no estás en una aplicación que tenga anuncios.

Se trata de una dinámica muy molesta que provoca que tengas dificultades para usar el móvil, así que, si te aparecen anuncios en pantalla de manera inesperada en apps sin publicidad, ya sabes que puede ser adware.

Gasto en mensajes SMS

El malware puede sacar beneficio de infectar tu móvil mediante la suscripción oculta a mensajes SMS premium que consuman dinero de tu tarifa telefónica.

Una manera muy cómoda de observar esto es comprobar la factura telefónica si hay un gasto excesivo y ver de dónde viene este, ya que puede ser tu móvil el que lo esté provocando.

También deberás cancelar esta suscripción para que no se te siga cobrando, si este ha sido el caso, algo que puedes hacer tanto desde los ajustes como a través de tu operadora.

Google Play Protect te protege frente a algunas amenazas

La compañía estadounidense lanzó hace un tiempo Google Play Protect para todos los usuarios, un sistema de protección que se encarga de vigilar y cuidar la integridad de tu móvil Android.

Google Play Protect llega finalmente a todos los usuarios

Una de sus funciones es la de escanear frecuentemente las aplicaciones de tu móvil, así como detectar fallos en la seguridad de las mismas y avisarte sobre ello.

También se encuentra integrado en aplicaciones como Google Chrome, donde analiza y verifica los protocolos de seguridad de los sitios web que visitas en el navegador.

Existen varios tipos de malware

Por una parte, el ransomware es un tipo de malware que bloquea toda la información para después pedirte un rescate por ella, lo cual es todo un problema, ya que tus datos quedan totalmente expuestos.

El spyware se encarga de robar tu información importante, como tus credenciales de inicio de sesión o tus notas, entre otras cosas. Puede observar lo que haces con el móvil y recopilar toda esta información.

Cuando hablamos de adware, se trata de un malware que se lucra generando una gran cantidad de anuncios desplegables que aparecen inesperadamente, incluso aunque no tengas ninguna app abierta, lo cual puede resultar extremadamente molesto.

El objetivo del malware bancario es averiguar todo lo posible de tus apps bancarias, intentando conseguir tus credenciales para robártelas y operar con tu dinero como si fueras tú.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan