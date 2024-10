Ordenador portátil frente a tablet: las claves que siempre recomiendo antes de comprar un dispositivo para ir a clase

La tecnología puede ser una de las mejores herramientas disponibles de cara a estudiar, independientemente de la fase de los estudios. En España mucha gente apuesta por utilizar dispositivos como un ordenador portátil para hacer más sencilla esta tarea, y lo mismo sucede con las tablets.

Desde luego, se trata de dos tipos de dispositivo ideales por su formato y por lo fácil que es transportarlos para poder llevarlos a clase o a una biblioteca para estudiar. Aunque comparten cierto parecido, se trata de dos aparatos totalmente distintos, y puede que haya casos en los que uno sea más recomendable que otro.

Al fin y al cabo, la tablet puede ser mucho más útil para aquellas personas que necesiten pasar mucho tiempo leyendo y subrayando textos, mientras que un ordenador portátil puede abrir las puertas al uso de programas de edición más complejos y completos.

Por qué una tablet

Con el paso de los años, las tablets Android han ido madurando y evolucionando como producto hasta convertirse en algo más que una gran pantalla. Los modelos de gama alta pueden presumir de ofrecer un buen rendimiento con todo tipo de aplicaciones, como procesadores de texto o incluso juegos, mientras que otros más humildes pueden ser más que suficiente de cara a leer y navegar por internet.

La tablet siempre es más fácil de transportar que un ordenador portátil, y en muchos casos cuentan con la ventaja de no necesitar transportar un cargador también, puesto que su autonomía suele ser bastante buena. Esto hace que la tablet sea ideal si no se quiere tener que llevar una mochila cada vez que se vaya a la biblioteca o incluso a clase.

Otra de las grandes ventajas que se le puede atribuir a este dispositivo es la forma de interactuar con él. A la hora de leer, subrayar e incluso tomar apuntes sobre un texto, una pantalla táctil es un entorno mucho más cómodo e intuitivo, lo que hace que la experiencia con estas tareas sea mucho mejor.

Lo mismo sucede a la hora de dibujar o de diseñar, aunque para esto habrá que apostar por un modelo como la Xiaomi Pad 6s Pro, la Samsung Galaxy Tab S9 o la Huawei MatePad 11.5, que cuentan con su propio lápiz táctil y tecnología asociada a este que hacen que su pantalla rinda a la perfección con este accesorio.

Más allá de esto, la tablet es el dispositivo más cómodo que se puede comprar para hacer las lecturas relacionadas con el curso, ya que permite acceder a decenas de plataformas para leer, y además, aplicaciones como Kindle cuentan con funciones ideales relacionadas con los estudios, como las anotaciones, subrayados o incluso la posibilidad de buscar contenido utilizando el índice o su buscador de palabras.

Por qué un portátil

Por su parte, hay muchas ocasiones en las que el ordenador portátil puede ofrecer algo que las tablets no. Una de esas cosas es el software especializado que en algunas ocasiones se exige para determinados estudios. Hay veces en las que este software es un programa de ordenador en torno al que gira el programa de estudios, y en ese caso un ordenador siempre es la mejor opción.

Sea el programa que sea se va a poder utilizar, mientras que en las tablets hay muchas veces que no sucede lo mismo, puesto que pueden no tener aplicación compatible. Estos solo sucede en algunos casos concretos, pero es importante tenerlo en cuenta, puesto que hay estudios en los que no hay otra alternativa a utilizar el ordenador.

Otra de las cosas por las que puede merecer la pena un ordenador portátil es por su versatilidad. Se trata de un dispositivo que tiene al alcance de la mano una infinidad de posibilidades a la hora de ser utilizado. Windows es una garantía a nivel de funcionalidades y de software de terceros, por lo que, se necesite lo que se necesite, seguramente siempre vaya a haber un programa o web con el que hacerlo fácilmente.

Quizá no sea tan cómodo a la hora de leer contenido, pero sí que lo es al escribir gracias a su teclado. En el caso de las tablets suele ser necesario comprar un accesorio para poder igualar esta experiencia. Además, si se es aficionado a los videojuegos, este dispositivo puede servir tanto para estudiar como para disfrutar de los últimos títulos del mercado, aunque esto es algo que puede incrementar bastante el precio

En cualquier caso, si necesitas utilizar algún programa exclusivo de Windows, quieres utilizar el ordenador para otras tareas y no te importa tener que llevar una pequeña mochila cada vez que quieras transportarlo, puede ser una opción ideal. Eso sí, si buscas un modelo de gama alta este puede duplicar el precio de una tablet de gama alta.