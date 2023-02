Nueva ZTE Nubia Pad 3D, la tablet con pantalla tres dimensiones que no requiere de gafas

ZTE ha usado el Mobile World Congress de Barcelona de este 2023 como escaparate para anunciar la Nubia Pad 3D, la primera tablet con pantalla en tres dimensiones que no requiere de gafas y que promete potenciar la experiencia multimedia notablemente.

Esta tablet tiene un tamaño de pantalla considerable, puesto que sus 12,3 pulgadas se acercan al tamaño de pantalla de un ordenador portátil, y viene motivado porque su panel es uno de sus elementos más importantes.

Para dotarla de sus capacidades 3D, la compañía china ha trabajado junto con Leia, que es líder mundial en el desarrollo de tecnología 3D.

Pantalla en tres dimensiones

Su pantalla es el elemento principal de la tablet, y tiene un tamaño de 12,4 pulgadas de diagonal, y esta tiene una resolución 2,5K de 2560 x 1600 píxeles. Su tasa de refresco es de 120 Hz, y cuenta con capacidad para mostrar imágenes en 3D.

Este formato de tres dimensiones no necesita de gafas, haciendo que la experiencia pueda ser inmersiva y cómoda. Para dar a luz esta tablet han trabajado con Leia, líder en la industria del 3D.

Cuenta con un motor de computación por inteligencia artificial que hace que el contenido de la pantalla se adapte en tiempo real a tu ángulo de visión, algo a lo que también ayudan sus redes neuronales y mecanismos de aprendizaje.

No solo es capaz de reproducir, sino también de crear contenido en 3D con una herramienta que te ayudará a entender el principio de la percepción estereoscópica del ojo humano

Su procesador es un Qualcomm Snapdragon 888, un modelo de gama alta de hace un par de años, pero que aún rinde bien en prácticamente todo tipo de tareas, aunque es cierto que sorprende esta decisión.

Por otra parte, tiene una doble cámara trasera formada por dos sensores de 16 megapíxeles en su parte trasera y un sensor de 8 megapíxeles en la parte frontal.

La batería, que también es uno de los puntos a tener en cuenta por el gran nivel de su pantalla, tiene una capacidad de 9.080 mAh, y la carga rápida que la alimentará tiene 33W de potencia.

Por el momento la compañía no ha revelado información sobre su fecha de puesta a la venta ni su precio, aunque no es descabellado suponer que no va a ser barata.

Características ZTE Pad 3D

Procesador y memoria Qualcomm Snapdragon 888.

Memoria RAM: - GB.

Almacenamiento interno: - GB.

Pantalla Tamaño: 12,4 pulgadas.

Resolución: 2,5K (2560 x 1600 píxeles).

Tecnología: LCD IPS.

Tasa de refresco: 120 Hz.

Camara trasera Principal: 16 Mpx.

Gran Angular: 16 Mpx.

Otros: LED Flash.

Camara delantera Resolución: 8 Mpx.

Conectividad 5G.

Bluetooth 5.

Wifi 6.

Autonomía Batería: 9.070 mAh.

Carga rápida: 33 W.

Otros Puerto USB-C.

Minijack 3.5 mm.

Dimensiones y peso Dimensiones: -.

Peso: - g.

Sistema operativo Versión de Android: 12.

