Google presenta los portátiles Googlebook: diseñados para Gemini, integrados con móviles Android y de material premium

Si Apple dio la sorpresa el pasado mes de marzo con el MacBook Neo, Google quiere responder provocando otro terremoto en el mercado de los ordenadores portátiles con una nueva categoría de producto: los Googlebook.

Lo hace de la mano de la mejor herramienta que tiene la compañía para conquistar al usuario: la inteligencia artificial de Gemini.

Los Googlebook son portátiles diferentes a los Chromebook que ya conocemos y estos nuevos ordenadores están diseñados desde cero para usar Gemini en ellos, pero va más allá. Ya que está optimizado para trabajar en sintonía en el ecosistema Android, con lo que cuando cambias entre el portátil y el teléfono se sienta completamente conectado.

La ambición de Google con estos nuevos ordenadores es que si hace más de 15 años llegaron los Chromebook diseñados para aprovechar la nube, la transición del sistema operativo se basa ahora en la inteligencia artificial por completo.

De momento no hay modelos concretos que poner de ejemplo de estos nuevos Googlebooks que llegarán al mercado en los próximos meses, pero serán Lenovo, Acer, Asus, Dell y HP las primeras marcas en tener opciones en su catálogo, explica Alex Kuscher, director sénior de portátiles y tablets de Google.

Googlebook

Lo único que ha detallado es que estos nuevos portátiles estarán "fabricado con materiales y acabados de primera calidad", así como estarán disponibles en una variedad de formas y tamaños.

Lo icónico de esta nueva familia de ordenadores será una exclusiva barra luminosa: "un detalle funcional y elegante".

Un cursor inteligente

Es por lo que han optado por combinar las apps de Google Play con un sistema operativo basado en inteligencia artificial que haga cosas por nosotros, todo basado en Gemini Intelligence, la IA de Google que toma el control del equipo por nosotros para hacer fácil lo que realmente queremos.

El gran cambio llega con el cursor. El clásico icono con el que te mueves por la interfaz ha sido renovado con un nuevo concepto denominado puntero mágico (magic pointer).

Este puntero mágico busca cambiar la forma en la que nos relacionamos con los diferentes elementos de la pantalla gracias a usar la IA de Gemini.

Características de Googlebook

"Es una función revolucionaria que desarrollamos con el equipo de Google DeepMind, que pone la ayuda de Gemini al alcance de tu mano", explica el directivo Kuscher.

A partir de ahora, con simplemente mover el cursor el usuario podrá ver cómo Gemini ofrece sugerencias rápidas y contextuales cada vez que apuntes a algo en la pantalla.

Así por ejemplo, si apuntamos en la fecha de un correo electrónico directamente podremos programar una reunión; si seleccionamos dos imágenes podremos visualizarlas a la vez combinadas. Se abren un sinfín de oportunidades para sacar más rendimiento al uso del portátil tal y como lo conocemos hoy.

Mayor integración con Android

Precisamente, uno de los grandes puntos a favor de estos portátiles será su entendimiento con un teléfono Android.

Googlebooks puede ejecutar por sí solo aplicaciones potentes, pero también usar directamente la aplicación que tengamos instalada en el teléfono. De este modo, podremos pedir comida a domicilio o terminar el reto diario de Duolingo directamente desde el ordenador sin necesidad de bajar nada en él.

La magia es que puede hacerse sin descargas y sin emulaciones. Podremos tener virtualmente el teléfono Android en el ordenador.

Googlebook

Igualmente se podrá acceder a los archivos del teléfono desde el explorador Googlebook con la opción Acceso rápido. Desde ahí "puedes ver, buscar o insertar fácilmente los archivos de tu teléfono en tu portátil, sin necesidad de transferirlos", detalla Kuscher.

Además, en los nuevos ordenadores también tendremos la posibilidad de crear widgets. De este modo el usuario podrá crear pequeñas ventanas automatizadas únicamente diciendo qué es lo que quiere hacer.