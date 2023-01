Android 13 para Xiaomi ya está aquí, este es el primer móvil en el que se puede descargar

De todos los grandes fabricantes, Xiaomi es la que más ha tardado en lanzar Android 13 para sus móviles; algo que se explica porque quería coincidir el lanzamiento de su nueva capa de personalización, MIUI 14, con su nueva gama de smartphones Xiaomi 13.

Además, MIUI 14 trae una gran cantidad de novedades respecto a la anterior versión, aunque tal vez lo más importante sea lo que no tiene: ‘bloatware’, aplicaciones preinstaladas que sólo ocupan espacio y recursos y que han sido eliminadas en su mayoría para obtener un sistema más ligero y rápido.

MIUI 14 llega a los usuarios globales

Después de su lanzamiento inicial en China junto con el Xiaomi 13, la compañía está empezando a actualizar los dispositivos ya lanzados a la nueva versión del sistema; y lo que realmente nos importa es que lo está haciendo de manera global, fuera de China.

El primer modelo que ha recibido la actualización es el Xiaomi 12, en su versión normal, y ya se puede descargar, aunque no se puede instalar desde OTA; en vez de eso, tenemos que descargar el archivo zip y pasarlo a nuestro móvil para instalarlo de manera local usando la app de actualización de Xiaomi.

MIUI 14 ejecutándose en el Xiaomi 12 The Update Box

El principal requisito para instalar MIUI 14 en el Xiaomi 12 es formar parte del programa de beta Mi Pilot y ya tener instalada la beta del nuevo sistema en nuestro móvil. Por lo tanto, no está abierta a todo el mundo, y sólo si te apuntaste al programa en su día puedes probar esta versión estable. Mi Pilot está cerrado en estos momentos y no permite que más usuarios se apunten, así que por el momento, no hay manera de usar este archivo para la mayoría de los usuarios.

Este archivo de 4,43 GB (zip) incluye la versión global de MIUI 14, concretamente la versión MIUI 14.0.2.0. Eso es porque ya incluye cambios respecto a la versión inicial lanzada en China, como los parches de seguridad de Android 13 del mes de enero, según ha revelado The Update Box.

La buena noticia es que ya es sólo cuestión de tiempo que la actualización llegue en forma de OTA a todos los usuarios, una vez que haya sido probada por los entusiastas que forman parte de Mi Pilot.

