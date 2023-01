Amazon Prime más barato, así funcionará el nuevo plan

Si lo piensas bien, uno de los mayores chollos del mercado ahora mismo es una suscripción a Amazon Prime. Por 4,99 euros al mes, o 49,99 euros al año, tenemos acceso a muchos servicios.

Inicialmente, Amazon Prime sólo servía para obtener envíos gratuitos en nuestros pedidos, y sólo por eso ya puede merecer la pena si compramos mucho de manera online. Pero con el tiempo, se sumaron añadidos como Amazon Prime Video (el servicio de streaming rival de Netflix), Prime Reading (libros gratis para nuestro Kindle), Prime Music (una versión limitada de Spotify) y Amazon Photos (una alternativa a Google Fotos).

Amazon Prime Lite, ahora más barato

Pero ¿y si te pudieses conformar con menos a cambio de ahorrar más? En India, Amazon ya está experimentando con un nuevo plan de suscripción, llamado Amazon Prime Lite, que será más barato a cambio de imponer algunas limitaciones. No podremos acceder a todos los servicios, y los que estarán disponibles no serán iguales.

Los envíos de Amazon Prime Lite serían gratuitos, pero no tan rápidos Anirudh | Omicrono

Para empezar, el servicio de Amazon Prime Lite no ofrece envío en un día en productos en la tienda, y como máximo está limitado a envío en dos días, aunque a cambio sigue siendo gratuito. Puede ser una buena opción si no nos importa esperar un poco más.

Los servicios añadidos son los que sufren más cambios, ya que muchos directamente desaparecen como Prime Music, que no está accesible con una suscripción Prime Lite; otras ventajas como Prime Gaming (que regala códigos para juegos cada mes) y Prime Reading también se pierden.

Prime Music no estaría disponible con el nuevo Prime Lite El Androide Libre

Al menos, con Prime Lite se mantiene el acceso a Prime Video, aunque no exactamente igual. La mayor limitación está en la calidad de vídeo, que se queda en definición estándar aunque el contenido original esté en 4K. Eso es porque sólo podremos acceder a Prime Video usando las apps de Android y iOS, así que en teoría no debería importar tanto; no está claro si las apps para Android TV y Fire TV también se ven afectadas, pero lo que es seguro es que no podremos entrar en la página web de Prime Video con este plan.

¿Merecerá la pena pasarse a Prime Lite? Todo depende del precio. En India, sólo algunos usuarios seleccionados pueden pasarse al nuevo plan, con un coste de 999 rupias, una rebaja del 33% respecto al precio de 1.499 rupias de Amazon Prime. Por lo tanto, en España el equivalente sería 33 euros al año.

Sin embargo, no nos extrañaría que Amazon subiese los precios de Amazon Prime, tal vez coincidiendo con el lanzamiento de Prime Lite. Ya hace mucho tiempo que la compañía se lo plantea, y a mediados de 2022 anunció una importante subida de precios con la excusa de la inflación.

