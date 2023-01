Cómo encontrar tu móvil Android perdido y activar la utilidad de emergencias de Google

Todos los móviles Android que cuentan con los Servicios de Google tienen, de serie, un sistema de localización que se ayuda de los servicios de ubicación de la compañía para que puedas encontrar tu móvil o tablet si lo pierdes o te lo roban.

Es algo así como el Encuentra mi iPhone de Android, y puede serte de gran ayuda, ya que tiene otras funciones como hacer que el móvil suene o eliminar su contenido para que nadie pueda acceder a él.

Se trata de una de las mejores características que trae de serie tu dispositivo Android, e incluso puede ser capaz de evitar que te compres un móvil nuevo, ya que es posible que lo puedas llegar a encontrar antes de que lo haga otra persona.

Cómo encontrar tu móvil Android

Tanto si lo haces desde la web como desde su app para Android, tendrás que acceder a Encontrar mi dispositivo, que es como se llama esta función. Aquí verás un listado de tus dispositivos, y debes pulsar en el que quieras rastrear. Si lo haces desde la app, tendrás que seguir estos pasos:

Descarga en tu móvil Encontrar mi Dispositivo.

Abre la app e introduce tus credenciales.

Selecciona el móvil que quieres buscar.

Debes tener en cuenta que para que te muestre la localización correctamente, los servicios de localización deben estar encendidos, ya que si no, no será capaz de ubicar la posición de tu móvil, y no pueden activarse de forma remota desde tu ordenador.

Una de las ventajas es que, aunque no se pueda determinar la localización, si el móvil está conectado a Internet por datos móviles, puedes hacerlo sonar y bloquearlo, que son otras de las opciones que ofrece este gestor.

Existe otra opción, que es la de bloquear el dispositivo y cerrar sesión en la cuenta de Google, pero conservando la posibilidad de localizarlo después si vuelve a estar disponible. Incluso se puede mostrar un número de contacto en la pantalla con esta opción de cara a facilitar su recuperación.

