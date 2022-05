La nueva actualización de Google Play lleva el selector de imágenes de Android 13 a versiones antiguas

Hace tres días se actualizó Google Play con nuevas funciones para mostrar más información de las apps que interesan. Ahora, en la versión de mayo trae consigo una serie de novedades importantes entre las que destaca el nuevo selector de imágenes. Y destaca porque versiones anteriores de Android van a poder disfrutar del mismo.

Nuevo selector de imágenes y más

Aparte de Nearby Share, con esa función para que sea más fácil enviarse archivos a uno mismo, hay más novedades en la nueva actualización de Google Play. Hay que saber que ahora Android siempre recibe nuevas características a través de la app de la tienda, así que atentos.

El nuevo selector de imágenes de Android 13 El Androide Libre

Entre todo lo que trae consigo Google Play destaca el nuevo selector de imágenes que se pudo ver en Android 13. Este se vale de restringir el acceso a los archivos de medios según el tipo de contenido que se necesita. Es decir, que en vez de dar permiso para todos, lo hará para un tipo de contenido, ya sea imágenes, vídeos o audio.

Ahora bien, todo dispositivo con Android 11 o Android 12 se beneficiará de este nuevo selector a través de esta nueva actualización de Google Play.

Así se actualiza la Google Play Store El Androide Libre

Otras novedades importantes son el soporte a la instalación y uso de apps de streaming en dispositivos con Android Automotive, y la habilidad en el modo parental para poner un launcher persistente en los dispositivos vinculados a Family Link.

La lista completa de novedades en español está disponible desde la página de soporte de Google desde este enlace. Una importante actualización con esas características que destacan para así poder usar un selector de imágenes más adecuado que no dé tantos permisos a ciertas apps, y así no puedan analizar contenido que no debieran ni de tocar.

Para actualizar Google Play nos hemos de ir a la foto de perfil situada en la parte superior derecha, tocar en Información y luego en Actualizar Play Store.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan