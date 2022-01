La segunda beta de Android 12L ya está disponible con modo ventana en ventana mejorado y más

A principios del mes de diciembre del año pasado conocimos la llegada de la primera beta de Android 12L. Ahora tenemos en nuestra mano el despliegue de la segunda que cuenta con algunas novedades interesantes como es el cambio que recibe el modo ventana en ventana que pasamos a explicar su funcionamiento.

Nueva experiencia para el modo PiP

Desde Android Police, y como fuente a XDA, conocemos algunas novedades de la segunda beta de Android 12L que va preparando su camino para que en algún momento de los próximos meses llegue la versión final si no hay ningún bug que entorpezca su despliegue.

Segunda beta de Android 12L El Androide Libre

Una de las novedades más importantes de Android 12L en su segunda beta es el cambio que recibe el modo ventana en ventana. Este se basa en que si tienes una app flotando en modo PiP (Picture in Picture) sobre otra, aparece un botón para pasar al modo ventana dividida en dos. Es decir, que en vez de tener que arrastrar, a través de un botón nos ahorramos esos gestos y momento.

Por lo que tenemos un nuevo botón que solamente aparecerá en ese instante en el que tenemos a la ventana de una app flotando sobre otra, para decidir si nos viene mejor pasar a ese modo en el que la mitad de una app aparecería en la parte superior y la otra en la inferior.

Otras notables novedades de Android 12L

En Android 12L el reloj de la pantalla de bloqueo tomará un mayor espacio cuando no tengamos ninguna notificación. Es otro de los detalles que se sonsaca de esta segunda beta con una experiencia mejorada al contar con una línea doble que mantiene el diseño del reloj de forma compacta.

El widget de reloj se agranda en Android 12L El Androide Libre

Hay otro detalle que no queremos dejar escapar y es una versión de la app de teclado GBoard en la beta. Realmente no hace nada y no tiene nada en especial, así que habrá que ver si en la siguiente beta los chicos de Mountain View se prestan a algo con esta versión básica del teclado de Google.

Por lo demás, son estas las novedades más bien centradas en mejorar el modo ventana en ventana o PiP para que la multitarea en un dispositivo móvil con la próxima versión de Android sea la adecuada.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan