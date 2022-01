Face-Tok, análisis: un dispositivo sencillo e ideal para grabar vídeos en casa

Las redes sociales se han convertido en un espacio no solo de ocio, sino también en el que mucha gente se gana la vida, y al igual que hay herramientas especializadas para cualquier otra profesión, también las hay para la creación de contenido en redes sociales. Hoy te vamos a hablar de Face Tok, un dispositivo de grabación de La Casa de las Carcasas que hemos probado. Se trata de un soporte con cámara capaz de crear un seguimiento de tu cara y que puede darle un toque distintivo a tus vídeos para redes sociales.

Un diseño discreto y compatible con trípode

Face Tok sin móvil El Androide Libre

El Face Tok es un dispositivo que se divide en dos partes: el soporte y el cuerpo. El primero es simplemente una base con tornillo, que es donde se coloca el Face Tok. Esto se debe a que en su parte inferior el Face Tok cuenta con un orificio roscado que se puede colocar sobre un trípode y todo tipo de accesorios.

En su parte central encontramos una cámara, mientras que a esta misma altura en su parte posterior hay un conector USB Tipo C mediante el que se carga el dispositivo, que tiene una batería de 2.200 mAh. Sobre la cámara está el botón de encendido.

Face Tok USB Tipo C El Androide Libre

Dicha cámara no será la encargada de hacerte fotos ni vídeos, sino que su objetivo será identificarte y seguirte mientras esté encendida, de manera que si te mueves, el Face Tok se moverá contigo. De las fotos o vídeos se deberá encargar tu móvil.

Lo mejor de todo es que no hay que instalar ninguna app en el móvil, ya que solo hay que mantener pulsado el botón superior durante tres segundos para que inicie un reconocimiento y gire por completo antes de identificar tu posición.

Soporte del Face Tok El Androide Libre

En la parte superior hay un soporte para que introduzcas tu móvil, el cual podrás poner en posición horizontal y en vertical, así como voltearlo más o menos en función del ángulo en el que quieras grabar o tomar la fotografía.

Por otra parte, puedes poner el móvil en posición de selfie para verte en plano si grabas algún vídeo o te tomas alguna fotografía o bien ponerlo de manera que te enfoque con la cámara trasera para aprovechar el mayor potencial que tiene esta. Eso ya es decisión tuya

Buen seguimiento, pero quizá demasiado brusco en algunas ocasiones

Face Tok cámara El Androide Libre

El funcionamiento de este dispositivo es muy simple, y no requiere de la instalación de ninguna aplicación. Simplemente debes pulsar en el botón de encendido durante 3 segundos para que inicie un barrido de reconocimiento, y después podrás utilizarlo.

Para ello deberás poner tu móvil en el soporte que este tiene en su parte superior. Lo más recomendable es que lo pongas con la pantalla mirando hacia ti para que puedas ver lo que sale en la cámara.

Face Tok soporte trípode El Androide Libre

Tras este reconocimiento inicial verás que ahora el Face Tok 360 se mueve hacia el donde te muevas tú, y si atiendes a la pantalla de tu móvil con la cámara puesta, verás que con cada movimiento el dispositivo trata de mantenerte centrado en la imagen, algo ideal a la hora de grabar vídeos para las redes sociales, y que incluso puede venirte bien al hacer videollamadas.

Para seguirte, el dispositivo emplea la cámara buscando tu cara, y cuando la encuentra se mueve siguiéndola allá donde va. Eso sí, no se trata de un dispositivo hecho para un uso deportivo en el que corras de un lado a otro, sino que más bien está pensado para grabar vídeos de forma casera. Puedes andar tranquilamente y el dispositivo te seguirá, pero esto no sucederá si sales corriendo.

Face Tok con el móvil orientado frontalmente El Androide Libre

Si buscas mantener tu imagen totalmente centrada mientras grabas un vídeo, se trata de un dispositivo muy competente y que te va a dar un buen rendimiento, pero debes tener en cuenta que los movimientos no son tan suaves como si lo hicieras manualmente con un trípode. A no ser que busquen resultados profesionales, no es algo que moleste.

Conclusiones

Face Tok desde arriba El Androide Libre

Se buscan un soporte para grabar tus vídeos, Face Tok 360 es una gran opción que además de admitir diferentes posiciones, irá siguiéndote allá donde te muevas para mantenerte siempre en el centro del plano, haciendo que no tengas que preocuparte por no moverte cuando estés grabando un vídeo o haciendo una videollamada.

Este dispositivo está pensado para todo tipo de usuarios, y por ello cuenta con un orificio atornillado por el que puedes acoplarlo en un trípode y más soportes fotográficos por el estilo.

Face Tok de frente El Androide Libre

Una de sus grandes ventajas es que no depende de ninguna aplicación ni de tu móvil para funcionar, lo cual le convierte en un dispositivo muy independiente y sencillo puedes utilizar solo o con amigos sin necesidad de que estos instalen nada en sus dispositivos.

Los resultados de las grabaciones o fotografías, lógicamente, dependen del móvil con el que las hagas, y si este cuenta con estabilización óptica de imagen, el resultado puede mejorar sobremanera.

