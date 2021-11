Android 12L llegará a finales del primer trimestre de 2022

Con esta nueva versión que se hizo oficial a finales del mes pasado, ahora sabemos cuándo estaría disponible en la final para que Android 12L llegue a finales del primer trimestre de 2022.

No solamente es una versión hilada para dispositivos plegables, sino que las tablets también se beneficiarán de una vez por todas después de años de ser las grandes olvidadas.

Android 12L para finales del primer trimestre de 2022

De esta versión hemos sabido que incluso desde el menú contextual se podrá cambiar el wallpaper para darle un toque especial a ese tema dinámico que ha estado dando algún problema que otro.

De momento la gran G tampoco ha sido demasiada clara con las fechas de la llegada de Android 12L, pero ahora gracias a Esper, vía XDA, sabemos que la versión final caería para finales del primer trimestre de 2022.

Pero antes tendremos una serie de betas del Developer Preview con la dos para llegar en algún momento de diciembre, y la tercera y beta final para el mes de febrero del próximo año.

La beta más importante es la segunda, ya que va a permitir que los desarrolladores puedan probar que sus aplicaciones funcionen para identificarse como el API nivel 32.

Ahora bien, estamos ante una beta que probarán los Google Pixel y hay algún fabricante que se ha adelantado, como sucede con Lenovo y su tablet P12 Pro.

Y es que mientras seguiremos esperando la llegada de Android 12 al resto de móviles de las marcas, como será One UI 4 en los gama alta de Samsung y el soporte al tema dinámico anunciado por otras tantas, no nos quedará otra que armarnos de paciencia para que Android 12L no tarde tanto, ya que podríamos irnos al segundo trimestre de 2022.

Es decir, que cuando se anuncie Android 13 en Google I/O podríamos estar recibiendo Android 12L en algunas marca.

