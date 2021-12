Los Samsung Galaxy S22 estrenarían One UI 4.1 con Android 12

Samsung está ultimando los detalles de sus nuevos Samsung Galaxy S22, que volverían a tener una trasera de cristal en todos sus modelos, algo que agradeceríamos. Los tres modelos (S22, S22+ y S22 Note) se anunciaran a la vez, y queda poco por saber en el apartado de hardware. En software es otra cosa, ya que habría más novedades de las vistas hasta ahora.

One UI 4.1 se estrenaría en los Galaxy S22

Aunque Samsung tiene un lanzamiento previo al de los S22, el del S21 FE, parece que se va a reservar la nueva versión de su interfaz para los buque insignia de este año. Según ITNews la programación de One UI 4.1 estaría llegando a su fin y se presentaría junto con los gama alta de 2022.

Render de los Samsung Galaxy S22 Note El Androide Libre

Este movimiento no es extraño, ya que Samsung ha lanzado versiones X.1 de sus interfaces con los Galaxy S de anteriores generaciones. No obstante, al ritmo que cambia la industria, no es algo que podamos dar por descontado.

Además de lanzarse con los S22 de este año la empresa actualizaría de forma bastante rápida los S21 a esta versión. Y también llegarían rápido a los Note 20, los últimos modelos lanzados de esa familia, en verano de 2020.

No hay aún datos ni filtraciones que apunten a las fechas de actualización de los Galaxy S20 o de los plegables a esta pequeña revisión de One UI. Como siempre, una cambio que no implica salto numérico principal es un cambio menor, sin grandes cambios.

De hecho, analizamos hace poco Android 12 con One UI en móviles Samsung, por si queréis saber todas las novedades que ya están disponibles en algunos modelos de la marca.

