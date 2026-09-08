Es oficial: Huawei presenta el Mate XT 2, su nuevo teléfono móvil plegable triple que viene con pantalla contra los cotillas

Huawei vuelve a dar un golpe sobre la mesa en el sector de la telefonía móvil con su nuevo plegable triple: el Mate XT 2, un dispositivo que estrena el chip Kirin 9050 Pro y apuesta por la privacidad extrema en su panel.

Tras abrir el camino de los tri-fold con su modelo Mate XT Ultimate en septiembre de 2024, Huawei ha presentado oficialmente el nuevo Mate XT 2.

Más allá de su espectacular factor de forma, la gran revolución de este terminal reside en sus componentes internos.

El dispositivo está impulsado por el Kirin 9050 Pro, un procesador que hace historia en la industria al ser el primero en incorporar la tecnología 'Logic Folding'.

Esta arquitectura de apilamiento vertical tridimensional deja atrás los tradicionales diseños planos en 2D.

Este cambio estructural supone un salto cualitativo en eficiencia energética y velocidad de procesamiento, dotando al equipo de la capacidad de ejecutar modelos complejos de inteligencia artificial (IA) de forma local, sin depender de una conexión a internet.

El apartado visual del Mate XT 2 está diseñado para competir con las tablets compactas. Al desplegarse en su totalidad, ofrece un inmenso panel principal OLED de 10,2 pulgadas con resolución de 3.184 x 2.232 píxeles.

Huawei launches the new tri-fold Mate XT 2 featuring Kirin 9050 Pro, the world's first chip with LogicFolding architecture based on the τ Scaling Law. Uncover how Huawei's latest smartphone provides effortless privacy. pic.twitter.com/fZnxIrqXz9 — Huawei (@Huawei) September 7, 2026

Plegado, se comporta como un smartphone tradicional de alta gama gracias a su pantalla externa OLED de 6,5 pulgadas a 120 Hz.

Todo este sistema mecánico se contiene en un grosor de 12,3 milímetros estando cerrado (apenas 3,5 mm abierto) y un peso de 299 gramos.

El reclamo más innovador del catálogo es su variante exclusiva con "pantalla privada".

Similar a la solución vista en el Samsung Galaxy S26 Ultra, Huawei ha implementado una tecnología óptica que oscurece el panel cuando se observa desde un ángulo lateral.

Esta característica evita que terceros puedan leer la pantalla, convirtiendo al terminal en una herramienta blindada para entornos públicos o perfiles empresariales.

A nivel fotográfico, el plegable no hace concesiones. Monta un módulo trasero liderado por un sensor principal de 50 megapíxeles, un ultra gran angular de 40 megapíxeles y un teleobjetivo periscópico de 50 megapíxeles.

La autonomía queda respaldada por una batería de 5.600 mAh con carga rápida de 66 W (50 W de forma inalámbrica), conectividad de última generación con Bluetooth 6.0 y doble certificación IP58 e IP59 contra agua y polvo.

Por ahora, el Huawei Mate XT 2 se queda en el mercado chino. Su precio base es de 19.999 yuanes (unos 2.565 euros al cambio) para la versión de 16 GB de RAM y 256 GB.

La edición con pantalla privada y 1 TB asciende a los 3.207 euros, mientras que la configuración más extrema, equipada con 2 TB y soporte para lápiz óptico, alcanza los 3.848 euros al cambio.