Honor, protagonista inesperado de la final del Mundial de fútbol 2026: Eric García utilizó el Robot Phone en la celebración

España acaba de tocar el cielo futbolístico tras vencer a Argentina por 1-0 en la prórroga y alzar su histórico segundo Mundial en este 2026. Más allá del decisivo gol de Ferran Torres y la euforia desatada, la celebración sobre el césped dejó un inesperado protagonista: el Honor Robot Phone.

En las diferentes redes sociales se ha visto una variedad de vídeos que muestran al futbolista español Eric García, defensa del FC Barcelona, capturando la celebración sobre el césped y el júbilo de sus compañeros con el dispositivo de Honor.

Uno de los vídeos más virales, difundido por el filtrador Ice Universe, se aprecia a Eric García caminando por el terreno de juego, teléfono en mano, con el módulo fotográfico que sobresalía físicamente del cuerpo y rotaba de forma autónoma.

Esta innovadora cámara se orientaba hacia los jugadores que entraban en escena, demostrando su capacidad para mantener a los sujetos dentro del encuadre sin necesidad de intervención manual.

El Honor Robot Phone ha pasado de ser un prototipo futurista presentado en el Mobile World Congress a una inminente realidad comercial. Su mayor atractivo es un brazo robótico en miniatura que actúa como un auténtico cámara personal.

HONOR RobotPhone: The Biggest Winner of the FIFA World Cup pic.twitter.com/sUzixmqY7z — Ice Universe (@UniverseIce) July 20, 2026

Su correcto funcionamiento en un entorno tan impredecible y caótico como una celebración mundialista evidencia una evolución notable frente a las típicas pruebas controladas.

Todo esto se apoya en un avanzado gimbal de cuatro grados de libertad, equipado con un micromotor un 70 % más pequeño que las opciones tradicionales para mantener un tamaño manejable.

A nivel interno, el dispositivo no escatima en prestaciones para la gama alta. Destaca una cámara principal de 200 megapíxeles, respaldada por el potente procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, que gestiona el reconocimiento espacial y el movimiento físico con baja latencia.

Honor también se ha aliado con la firma ARRI para incluir grabación profesional con perfiles Log-C. Todo este hardware se complementa con una pantalla de resolución 1.5K y un sistema de carga rápida de 120 W, vital para sostener el consumo energético de la inteligencia artificial (IA) y los micromotores.

Más allá de los componentes de hardware, la compañía busca transformar la interacción mediante su nuevo software, Agentic OS. Esta plataforma inteligente no solo interpreta el contexto, sino que dota al teléfono de una genuina expresión física, logrando que el módulo pueda asentir o girar reaccionando a su entorno.

El lanzamiento comercial del terminal está previsto para este mismo mes de agosto en China, donde ya se han abierto las reservas anticipadas en colores como el gris luz de luna.

Pese al innegable éxito mediático logrado en la final del Mundial, el dispositivo todavía debe despejar las lógicas dudas sobre su durabilidad diaria frente al polvo, la arena o las caídas.

Su precio final determinará si este móvil robótico marca un nuevo estándar en la industria o queda relegado a un producto de nicho.

Lo que resulta indiscutible es que Honor ha conseguido su objetivo principal: compartir el protagonismo internacional con los nuevos campeones del mundo.