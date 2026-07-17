Si España gana el Mundial, al menos Argentina tendrá un consuelo: el móvil de Messi por nada menos que 11.400 euros

El próximo domingo se celebra la final del Mundial 2026 entre las selecciones de España y Argentina, en el que probablemente será el evento deportivo más visto del año. Tal vez alguien tendría que haber informado a Caviar.

La marca, famosa por sus modificaciones de 'lujo', ha anunciado hoy sus dos nuevos lanzamientos, smartphones con una decoración especial en oro de 24 quilates inspirados en dos estrellas del Mundial: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

En efecto, aparentemente en Caviar no se esperaban que Portugal cayera eliminada en octavos de final a manos de la selección española y aprobaron este diseño pensando en una final Argentina-Portugal que iba a enfrentar a los dos astros directamente. Eso, o puede simplemente que Cristiano Ronaldo sea una estrella más popular a nivel mundial que Lamine Yamal u otro jugador español.

Sea como sea, lo que está claro es que probablemente no vas a poder comprar ninguno de estos móviles. Sólo se fabricarán 19 unidades de cada uno, por lo que están reservados sólo para una pequeña cantidad de gente con suerte, y especialmente, dinero.

Hablando de esto último, el móvil de Lionel Messi cuesta la friolera de 13.130 dólares, aproximadamente 11.400 euros, mientras que el modelo dedicado a Cristiano Ronaldo cuesta 11.410 dólares, aproximadamente 10.000 euros.

Caviar no sólo se ha adelantado en predecir (erróneamente) la final del Mundial, sino también en presentar un smartphone antes de tiempo.

El móvil de Messi Caviar El Androide Libre

Y es que el modelo de Messi está basado en el nuevo Galaxy Z Fold 8 Ultra que aún no ha sido presentado por Samsung, por lo que este anuncio es otro adelanto más del que es uno de los dispositivos con más filtraciones oficiales de la historia.

Además de contar con la imagen del capitán de la selección argentina, este dispositivo es especial porque Caviar permite un alto grado de personalización; como cada unidad es producida individualmente, es posible pedir que graben nuestras iniciales, poner un logotipo o incluso cambiar elementos del diseño y el material usado, lo que convierte un móvil exclusivo en un móvil único.

También es posible elegir entre tres opciones diferentes de almacenamiento, partiendo de los 256 GB y llegando hasta 1 TB. Por lo demás, será idéntico al móvil plegable que Samsung presentará el próximo 22 de julio.

El móvil de Cristiano Ronaldo Caviar El Androide Libre

Por su parte, el modelo de Cristiano Ronaldo está basado en un iPhone 17 Pro o un iPhone 17 Pro Max, lo que explica que tenga un precio más bajo, con opciones de almacenamiento que van desde los 256 GB hasta los 2 TB.

Al igual que con el modelo de Samsung, el móvil de Cristiano Ronaldo es el mismo que vende Apple en lo que respecta a las características técnicas.

Ambos dispositivos se entregan en un estuche de transporte personalizado con una llave cubierta de oro de 24 quilates.