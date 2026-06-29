Ya es oficial: Huawei lanza en España la MatePad Pro Max, su nueva tablet de 13 pulgadas potente, muy fina y ligera

El mercado de las tablets premium recibe a un nuevo e imponente competidor. Huawei ha presentado oficialmente su nueva Huawei MatePad Pro Max, un dispositivo diseñado para difuminar la barrera entre la versatilidad de una tablet y la potencia de un ordenador personal.

Con un enfoque claro en el sector profesional y creativo, la firma apuesta por un rediseño estructural, una pantalla de vanguardia y un ecosistema de accesorios que prometen redefinir el trabajo en movilidad.

El primer aspecto que acapara todas las miradas es su asombrosa ligereza. Gracias a la innovadora arquitectura Huawei Cloud Falcon, la marca ha logrado optimizar cada milímetro interno.

El resultado es un dispositivo que, en su edición exclusiva PaperMatte, marca en la báscula apenas 509 gramos y presume de un grosor de tan solo 4,7 milímetros, consolidándose como la tablet de más de 13 pulgadas más fina y ligera del mercado actual.

A pesar de estas cifras, la durabilidad no se ve comprometida. Su chasis de aleación de aluminio incorpora una estructura con vigas que refuerzan el ensamblaje interno, mejorando la resistencia a la flexión en un 60 % respecto a la generación de la Huawei MatePad Pro 13.2 pulgadas de 2025.

Este hito le ha valido ser la primera tablet del sector en obtener la certificación TÜV Rheinland para dispositivos ultrafinos.

En el apartado multimedia, Huawei ha dado un paso al frente eliminando el característico notch. Ahora, el panel frontal está rodeado por unos marcos casi invisibles de 3,55 mm, logrando un espectacular aprovechamiento del frontal del 94 %.

Huawei MatePad Pro Max. Huawei El Androide Libre

La protagonista indiscutible es su pantalla flexible OLED PaperMatte de 13,2 pulgadas con resolución 3K. Este panel incorpora un grabado a nanoescala que anula los reflejos y mejora drásticamente la nitidez, ofreciendo un confort visual superior que viene avalado por la exigente certificación TÜV Rheinland Full Care Display 5.0.

Bajo el capó, la Huawei MatePad Pro Max ofrece un 20 % más de rendimiento global respecto a su predecesora y optimiza la disipación térmica en un 30 %. Este motor se alimenta de una generosa batería de 9.760 mAh, capaz de proporcionar hasta 13,6 horas de autonomía ininterrumpida.

Además, integra un sistema de audio inmersivo compuesto por seis altavoces y debuta como la primera tablet en montar una cámara trasera ultra HD de 50 MP con tecnología True-to-Color de Huawei, garantizando una fidelidad cromática excepcional en fotografía y vídeo.

El hardware cobra verdadero sentido gracias a sus periféricos y software orientados a la experiencia de PC.

El nuevo teclado Huawei Glide Keyboard, fabricado en aleación ligera, incluye teclas con 1,8 mm de recorrido, un amplio panel táctil y una ingeniosa ranura oculta para guardar el stylus. Todo ello se une al equipo mediante una bisagra magnética de apertura rápida.

A nivel de software, el sistema Live Multitask optimiza la gestión de ventanas múltiples, mientras que las aplicaciones GoPaint y Huawei Notes exprimen al máximo las capacidades del M-Pencil Pro, ofreciendo un lienzo digital perfecto para los creadores de contenido.

La nueva Huawei MatePad Pro Max estará disponible en el mercado español en un elegante acabado Blue (azul) por un precio de lanzamiento de 1.299 euros.