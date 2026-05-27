Si quieres comprar un Samsung Galaxy, hazlo ahora: se filtra una gran subida de precio para la gama S26, FE y plegables

Nadie se salva. El encarecimiento de los componentes, especialmente la memoria RAM, afecta a todos los fabricantes de smartphones, e inevitablemente eso se va a traducir en subidas de precio para los consumidores. Samsung no es una excepción.

De hecho, la situación es tan mala que la última filtración, publicada en el medio griego TechManiacs, asegura que Samsung no puede esperar a su próxima generación de dispositivos para subir precios, y que lo hará con los modelos actuales próximamente.

En concreto, los Galaxy S26, Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 y los Galaxy FE recibirán nuevos precios que serán "al menos" 100 euros más caros que los actuales, aunque la cantidad exacta dependerá en buena medida de cada modelo y rango de precios.

Se trata de una decisión polémica, pero difícilmente criticable viendo el panorama actual. De hecho, Samsung no será la primera en dar este paso, ya que varios fabricantes chinos, incluyendo OPPO, OnePlus y Xiaomi, han optado por subir precios en algunos mercados, incluyendo el local.

Por el momento, la filtración solo habla de subidas de precio en el mercado europeo, por lo que España estaría entre los países afectados. En otras palabras, si nos interesa alguno de los dispositivos de la lista, lo recomendable es comprarlo ya antes de que sea demasiado tarde.

En España, la subida de precios será especialmente dolorosa, teniendo en cuenta que el nuestro fue uno de los mercados que ya recibió nuevos precios con el lanzamiento de los Galaxy S26, que además vino con cambios en la configuración.

Samsung Galaxy S26 y S26+ Álvarez del Vayo El Androide Libre

Mientras que el Galaxy S25 básico de 128 GB costaba 909 euros de lanzamiento y el modelo de 256 GB costaba 969 euros, el Galaxy S26 básico pierde la versión de 128 GB, y la de 256 GB cuesta 999 euros. De la misma manera, el Galaxy S26+ tiene un precio de 1.249 euros, mientras que el Galaxy S25+ costaba 1.159 euros.

La única excepción ocurrió con el Galaxy S26 Ultra, que cuesta 1.449 euros, diez euros menos que su predecesor.

Por supuesto, siempre que hablamos de precios de Samsung, hay que hablar de los grandes descuentos que la compañía ofrece en España, tanto a través de su tienda oficial como en cadenas de tiendas de terceros.

A la hora de la verdad, muy poca gente compra los Galaxy al precio de partida, y eso puede aliviar un poco la situación actual; si los precios de todas las versiones suben 100 euros como se rumorea, cabe la posibilidad de que el usuario final no se vea tan afectado gracias a estos descuentos.

Por el momento, tendremos que esperar. La filtración afirma que los nuevos precios entrarán en vigor a partir del mes que viene, y a eso hay que sumar que en julio se espera un nuevo evento Samsung Unpacked en el que se presentarán los nuevos plegables de la marca, que posiblemente vendrán ya con el nuevo precio.