Google cambia las normas: a partir de mayo, adiós a tener que pagar para ver YouTube mientras usamos otras apps

Además de quitar los anuncios de YouTube, uno de los mejores motivos para pagar por YouTube Premium era tener acceso a funciones exclusivas como el modo "picture-in-picture" para ver vídeos en segundo plano.

Ahora, Google ha tomado la sorprendente decisión de ampliar esta función a todos los usuarios en todo el mundo, incluso a los que solo tienen una cuenta gratuita. Es un giro de 180 grados que tiene más sentido de lo que parece.

El sistema Picture-in-Picture permite que los vídeos se sigan reproduciendo en una ventana flotante de reducidas dimensiones; mientras tanto, el usuario puede seguir navegando por su móvil o usar otras apps al mismo tiempo y sin tener que cerrar YouTube.

Evidentemente, esta funcionalidad es muy útil para la multitarea, para hacer otras cosas mientras estamos viendo un vídeo. Por ejemplo, podemos comentar una emisión en directo en un grupo de WhatsApp con nuestros amigos, o seguir unas instrucciones de un tutorial mientras lo hacemos.

Funciona de manera muy sencilla. Lo único que tenemos que hacer es reproducir un vídeo, y mientras que se está reproduciendo, hacer el gesto de deslizar hacia arriba o pulsar el botón para volver a la pantalla de inicio.

En ese momento, el vídeo se hará más pequeño y continuará la reproducción en una ventana flotante que podemos mover a la posición que queramos, así como pausar la reproducción; pulsando un botón volveremos a la app de YouTube con el vídeo.

Hasta ahora, en España esta funcionalidad estaba limitada a los usuarios Premium; aunque de manera extraña, en Estados Unidos era posible usarla sin necesidad de pagar. La gran novedad es que Google ahora la ha hecho gratuita para todo el mundo.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta función tiene sus limitaciones. En España, solo funciona para vídeos largos y que no tengan contenido musical; en otras palabras, no podemos ver Shorts ni videoclips o conciertos en el modo Picture-in-Picture.

Si queremos ver vídeos musicales en el modo Picture-in-Picture, no tenemos más remedio que comprar una suscripción Premium, que es la única que lo permite; un detalle importante es que no está disponible en la suscripción Premium Lite, la más barata.

Si intentamos usar el modo Picture-in-Picture y no nos funciona, es posible que no tengamos la app actualizada a la última versión, aunque como suele ocurrir, Google lanzará la actualización poco a poco a lo largo de los próximos días. Además, en el caso de los usuarios de iPhone, solo está disponible a partir de iOS 15.