Microsoft cambia las normas del trabajo: ahora Word, Excel y PowerPoint se controlan usando una IA por defecto

La apuesta de Microsoft por la inteligencia artificial tal vez no ha dado los frutos que le gustaría a la compañía, pero eso no significa que vaya a dejar de intentarlo por mucho que le moleste a algunos usuarios, como demuestra la última novedad.

Y es que Microsoft acaba de cambiar completamente la manera en la que trabajamos con aplicaciones clásicas como Word, Excel y PowerPoint, con la intención de que dejemos de pulsar en la interfaz y de usar las funciones integradas como hemos hecho siempre.

En vez de eso, Microsoft pretende que cambiemos al llamado "vibe working", un concepto similar al "vibe coding" que se ha puesto de moda en el terreno de la programación, y que consiste en dejar que una inteligencia artificial haga el trabajo sucio por nosotros.

De esta manera, a partir de ahora el nuevo Agent Mode de Copilot será la "experiencia por defecto", según ha explicado Sumit Chauhan, Presidenta de Office en Microsoft. Al abrir cualquiera de las tres apps más importantes de Office, se abrirá la inteligencia artificial de Copilot en vez del programa como siempre.

En previsión a las críticas por cambiar el flujo de trabajo de millones de personas, Chauhan ha reconocido fallos en la adopción de IA en el pasado para explicar que, esta vez sí, Microsoft ha dado con la tecla.

La ejecutiva ha reconocido que, cuando Copilot fue lanzado por primera vez en las apps de Office, los modelos no eran lo suficientemente potentes como para que la IA pudiese controlar las aplicaciones directamente.

Ese es el motivo por el que, cuando el usuario pedía ayuda a Copilot, la IA solo podía responder preguntas pero no mucho más. Sin embargo, durante el último año los modelos han dado saltos significativos, especialmente con la llegada de los agentes, especializados en tareas concretas.

Gracias a esto, a partir de ahora podemos simplemente explicarle a la IA lo que queremos hacer con un documento, hoja de cálculo o presentación, y Copilot será capaz de hacerlo por su cuenta y sin intervención.

Agent Mode en Microsoft Excel Microsoft El Androide Libre

Por ejemplo, puede analizar una hoja de Excel y aplicar cambios a los datos según sea necesario, así como crear gráficas y generar conclusiones en base a los datos. En PowerPoint, puede modificar presentaciones con nueva información actualizada y cambiar la plantilla. Y en Word permite crear documentos desde cero, reestructurar el contenido y modificarlo en base a otro contenido como correos electrónicos.

En todo momento podremos ver lo que Copilot está haciendo en tiempo real en una ventana lateral que muestra todos los pasos, y Microsoft promete que mantenemos todo el control, quedándonos solo con lo que queremos.

El Agent Mode se puede desactivar en las opciones, en cuyo caso Copilot se convertirá en el chatbot de siempre, pero será la nueva experiencia por defecto para todos los usuarios de Microsoft 365 Copilot y Microsoft 365 Premium.