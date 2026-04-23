Instagram está caído: la app ha dejado de funcionar en todo el mundo para muchos usuarios

La app de Instagram ha sufrido fallos en las Stories a partir del mediodía del jueves, en otra instancia de problemas para Meta.

Muchos usuarios de Instagram han reportado problemas con una de las apps más populares de Meta a lo largo del mediodía del jueves. En concreto, los fallos dieron comienzo a las 12:00 hora peninsular española, pero se extendieron varias horas.

Servicios como DownDetector han capturado esta caída, confirmando cientos de informes de error a lo largo de al menos dos horas; tanto los usuarios españoles como los de otros países como Estados Unidos están reportando problemas similares, y la cantidad de informes está creciendo conforme pasan las horas.

En concreto, muchos usuarios no pueden publicar o ver Stories (historias) en Instagram, e incluso cuando la app confirma que ha sido publicada, en realidad no aparece cuando entramos en Instagram, y los círculos superiores en la app aparecen en color gris. De la misma manera, las stories no cargan nuevos espectadores.

Sin embargo, este fallo es especial porque no parece afectar a todos los usuarios. De hecho, para algunas personas Instagram sigue funcionando correctamente, lo que indica que podría ser un fallo localizado en uno o varios servidores de Meta en vez de un error general que afecte a toda la red de servidores.

Por otra parte, muchos usuarios no utilizan las Stories, por lo que es muy probable que el porcentaje de error sea muy superior y simplemente no se estén reportando todos los casos. Las Stories son publicaciones temporales, que están disponibles únicamente durante las primeras 24 horas y por lo tanto, están diseñadas para ofrecer una experiencia muy diferente al Instagram tradicional.

Por el momento, Meta no ha realizado declaraciones al respecto. Sin embargo, la página de estado de Meta también está sufriendo problemas y está inaccesible; este servicio es usado por la compañía para mostrar información de posibles problemas en sus servicios, pero dejó de cargar al mismo tiempo que Instagram empezó a fallar.

Algunos usuarios han descubierto un truco para ver las stories de Instagram: acceder directamente al perfil del usuario; las stories se siguen mostrando en los perfiles, incluso si no aparecen como publicadas en el resto de la app.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.