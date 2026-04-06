Samsung va a cambiar las normas: el nuevo Galaxy S27 Pro puede ser justo lo que todo el mundo estaba pidiendo

De manera sorprendente, la gama Galaxy S27 puede llegar al mercado con cuatro modelos y no con tres como hasta ahora; el nuevo modelo será una versión "Pro" que puede convertirse en la más interesante de la gama.

Esta no es la primera vez que escuchamos rumores de un Galaxy Pro; el plan original de Samsung con los Galaxy S26 era sustituir el modelo básico con un modelo "Pro" que podría haber sido un poco más caro, pero también más completo.

Por supuesto, ya sabemos que esos planes no llegaron a buen puerto, y que para esta generación Samsung optó por lo seguro con unos dispositivos muy continuistas respecto a los S25, algo que ha resultado tener mucho éxito. Pero eso no significa que en la compañía se vayan a conformar.

Así será el Galaxy S27 Pro

Según ha revelado el medio coreano ETNews, Samsung ha establecido un nuevo plan para lanzar la gama Galaxy S27 con cuatro modelos; por lo tanto, el nuevo Galaxy S27 Pro no será un sustituto del S27 básico, sino un nuevo dispositivo que ocupará un lugar diferente en la gama.

En concreto, la filtración apunta a que el Galaxy S27 Pro tendría muchas cosas en común con el Galaxy S27 Ultra, hasta el punto de que lo podríamos llamar una 'versión mini' del modelo Ultra, más barata y perfecta para usuarios que quieren algo más respecto al modelo Plus pero que no quieren gastar tanto.

Por ejemplo, el Galaxy S27 Pro contaría con la nueva función Privacy Screen, pantalla de privacidad, que es capaz de oscurecer la pantalla, de manera parcial o total, en todos los ángulos que no sean de frente para evitar que nos espíen mientras usamos el móvil en público.

De la misma manera, muchas de las características técnicas del S27 Ultra se pasarían al S27 Pro, incluyendo el procesador y otros elementos como las cámaras, aunque por el momento no está claro si eso significa que tendrá la misma pantalla o si será más pequeño como el modelo básico.

En cambio, el modelo Pro perdería algunas funciones respecto al Ultra para reducir costes de producción, y a su vez, obtener un precio más asequible. Por ejemplo, el modelo Pro no sería compatible con el lápiz táctil S Pen, y por lo tanto, no habría manera de almacenarlo en el interior del dispositivo, con las consecuencias que eso tendrá para el diseño, el grosor y el tamaño.

En otras palabras, el Galaxy S27 Pro sería un Galaxy S27 Ultra pero sin lápiz táctil y posiblemente más pequeño, con un precio inferior pero con el mismo potencial que el modelo más caro; esto puede ser justo lo que estábamos pidiendo, especialmente en un momento difícil para la industria con una subida de precios generalizada por la crisis de memoria RAM.

Aún quedan muchos meses para el lanzamiento de la gama Galaxy S27, así que los planes de Samsung pueden volver a cambiar, pero por el momento, esta parece ser una posibilidad muy fuerte.