Fin de una era: adiós a una de las apps más veteranas de Samsung, esta es la app de mensajes que vas a usar

Es oficial. Samsung ha confirmado que va abandonar el soporte de Samsung Messages, su app oficial de mensajería, el próximo mes de julio de 2026, dando fin así a un proceso que empezó hace ya más de un año.

Originalmente, la app de Mensajes de Samsung venía preinstalada en todos los dispositivos Galaxy, pero poco a poco fue perdiendo importancia para la compañía; su final estaba cantado desde el lanzamiento de los Galaxy S25, que fueron los primeros smartphones de Samsung que venían sin la app.

Desde entonces, la gran duda era cuánto iba a durar Samsung Messages antes de ser cerrada para siempre, y ahora la compañía ha respondido con una publicación en su página oficial que detalla los pasos que va a dar.

Samsung Messages deja de funcionar

A partir de julio de 2026, la app Samsung Messages (Mensajes de Samsung) dejará de funcionar y no permitirá el envío de mensajes, excepto a números y contactos de emergencia que hayamos configurado.

Al abrir la app, se mostrará una notificación que avisará de su cierre y animará a los usuarios a cambiar a la app Google Messages (Mensajes de Google) mostrando los pasos necesarios para realizar la migración.

Todos los móviles Galaxy nuevos vendrán con la app de mensajería de Google por defecto, y la app de Samsung no se podrá volver a instalar; de hecho, en el momento de escribir estas palabras Samsung Messages ya no se puede descargar desde la Galaxy Store, ya que muestra un mensaje de que "Esta aplicación ya no está disponible para comprarla o no se admite en este país.".

Hasta ahora, los usuarios de los últimos dispositivos lanzados por Samsung aún podían instalar Samsung Messages si era su preferida frente a la alternativa de Google; pero esa opción ya no está disponible, dejando bien clara la intención de Samsung.

Salto a Google Messages

Samsung presenta el fin de su app de mensajes y el paso a Google Messages como una "mejora de la experiencia de mensajería", ya que los usuarios ganarán nuevas funciones que no estaban disponibles en Samsung Messages, incluyendo el soporte completo del estándar RCS que añade más seguridad y compatibilidad con envío de fotos y vídeos.

Pero sobre todo, con Google Messages los usuarios ahora están protegidos contra mensajes de spam e intentos de fraude con el detector automático basado en IA. De la misma manera, la IA de Google permite aplicar modificaciones a nuestras fotos antes de compartirlas.

Google Messages para smartphones Samsung Samsung

La migración a Google Messages será sencilla, y sólo será necesario descargar la app y pulsar en un botón para convertirla en la app de mensajería por defecto para recibir mensajes por SMS, MMS y RCS. En Android 12 y 13 tendremos que dar más pasos para añadir el icono de la app a la barra de apps en la pantalla de inicio.

Sin embargo, esta transición tiene algunas víctimas colaterales, como los relojes Galaxy Watch viejos que usaban el sistema operativo Tizen OS y que no soportan Google Messages; como resultado, ya no podrán mostrar el contenido de los mensajes recibidos.

De la misma manera, estos cambios no afectan a los smartphones Galaxy con Android 11 y anteriores, ya que su compatibilidad con las nuevas apps no está garantizada, por lo que podrán seguir usando Samsung Messages.