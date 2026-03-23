Microsoft cambia las normas: anuncia un nuevo Windows 11 más ligero y con menos Copilot creado por un "dream team"

El tremendo éxito del MacBook Neo, el nuevo modelo más barato de Apple que puede poner en peligro al sector de ordenadores portátiles con Windows puede haber sido el golpe que Microsoft necesitaba para ponerse las pilas.

La compañía ha anunciado un nuevo "compromiso con la calidad", que supondrá un giro de 180 grados en algunas de las decisiones más polémicas y peor recibidas de los últimos años, empezando por Copilot, cuya presencia será muy reducida.

Los cambios han sido anunciados por Pavan Davuluri, EVP de Windows y Dispositivos en Microsoft, en respuesta a las opiniones de la comunidad recopiladas durante los últimos meses y que "les importa Windows profundamente".

Como resultado, a lo largo del 2026 Windows 11 va a recibir una serie de actualizaciones que van a responder a muchas de las críticas y solicitudes de los usuarios; y en esta ocasión, parece que Microsoft va en serio.

Y es que lejos de hacer promesas vacías, Davuluri ha creado un auténtico "dream team" de ingenieros y empleados de Microsoft, como Rudy Huyn o Scott Hanselman, para diseñar e implementar estos cambios, cuyos "resultados tangibles" serán notados a lo largo de lo que queda de año.

El resultado será lo que dentro de la compañía se conoce como "Windows K2", un Windows 11 más ligero, más estable, y con menos inteligencia artificial.

Sobre este último punto, Davuluri promete que la integración de la IA será más "intencional" y como resultado, Copilot será eliminado de apps como el Bloc de Notas, Fotos, Widgets, y Recortes al ser considerado "puntos de entrada innecesarios" para usar la IA de Microsoft.

De la misma manera, Microsoft va a reducir la cantidad de anuncios que se muestran en localizaciones como las apps recomendadas en el Menú Inicio, e incluso será posible eliminar la publicidad completamente con una opción en la configuración.

Windows 11 más ligero

A cambio, los ingenieros se concentrarán en obtener un sistema operativo más ligero y que responda mejor a nuestras acciones. El Explorador de Archivos, por ejemplo, se abrirá más rápido y tendrá un mejor rendimiento para las tareas habituales.

Microsoft quiere demostrar que ha escuchado a los usuarios, y por eso por fin implementará novedades que llevan años en el tintero pero que no habían recibido prioridad hasta ahora, como por ejemplo, la opción de mover la barra de tareas.

Nueva barra de tareas de Windows 11 Microsoft

Davuluri ya ha compartido capturas de pantalla oficiales que muestran que la barra de tareas por fin se podrá cambiar de sitio, y tendrá la opción de ponerse en uno de los laterales o en la parte superior de la pantalla al estilo macOS.

De la misma manera, Microsoft promete que por fin arreglará los problemas que los usuarios llevan años quejándose, como la calidad de los drivers, la conexión con dispositivos Bluetooth, los fallos provocados por USB y la experiencia con las impresoras.

Por supuesto, esta no es la primera vez que Microsoft hace promesas semejantes, pero en esta ocasión parece que va en serio con la formación de un equipo de especialistas y el adelanto de funciones concretas en vez de promesas generales.