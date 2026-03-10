Shazam llega a ChatGPT para identificar canciones incluso si no tienes la app instalada

A Sam Altman, CEO de OpenAI, no le ha tenido que sentar nada bien la escalada de desinstalaciones de ChatGPT tras el acuerdo con el Pentágono, aunque ahora, al menos, tiene una buena nueva con Shazam.

Shazam ya está disponible en ChatGPT desde hoy mismo para los usuarios que prefieran usar la inmediatez de la conversación con la IA de OpenAI, en vez de usar la app que puedan tener instalada.

Y lo mejor de esta novedad, según Engadget, es que ni hace falta tenerla en el móvil, lo que significa que ya con Shazam en ChatGPT podremos identificar cualquier canción que esté sonando al dirigir el smartphone al altavoz o la fuente de sonido.

Lo único que hay que hacer es vincular la app de Shazam con el chatbot desde la página de Apps de ChatGPT.

Una vez hecho el vínculo, simplemente pasamos a la conversación con ChatGPT para invocar a Shazam en el chat de una forma bien sencilla: "Shazam, ¿qué está sonando?" o "Shazam, ¿cuál es esta canción?".

Shazam en la sección de apps de ChatGPT

Una pequeña ventana aparecerá en ChatGPT para que la pulsemos para lanzar el servicio de identificación de canciones y así pase a "escuchar" la canción que esté sonando en ese momento.

Si la identifica, ChatGPT se encargará de mostrar el nombre, el artista y la carátula de la canción, al igual que la posibilidad de que guarde directamente la canción desde Shazam.

Imagen de Shazam en ChatGPT al identificar una canción

Esta última opción es importante porque el servicio de música se puede vincular con plataformas de música como Spotify para reproducir luego las canciones fácilmente.

Y como hemos mencionado, esta nueva experiencia de ChatGPT unida a Shazam ni exige que tengamos descargada la app en el dispositivo, lo que permite ahorrarnos tener una aplicación más para guardar ese espacio en la memoria para otros menesteres.

La integración de Shazam se ha desplegado hoy mismo de forma global en ChatGPT en iOS, Android y en la web.

Podemos encontrarla fácilmente desde la sección de apps en la versión para web o la propia de Windows (que también está disponible, aunque nos llevará a la web para identificar canciones) para conectarla a ChatGPT.

Cabe recordar que si usamos Shazam en ChatGPT en un PC necesitamos dar el permiso de micrófono para que pueda identificar la canción, ya que de otra forma será prácticamente imposible y responderá que no ha encontrado ninguna coincidencia.

En el móvil el uso es más sencillo al tener el micrófono siempre operativo, aunque posiblemente habrá que darle el permiso para su uso para que pueda identificar cualquier tema que esté sonando.