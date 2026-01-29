Nothing cambia para siempre: su CEO confirma el adiós a este modelo y cómo será el móvil que lo reventará en el 2026

El CEO de Nothing, Carl Pei, ha publicado un vídeo en YouTube en el que explica la situación de la compañía, las decisiones que acaba de tomar, y cómo la marca cambiará a lo largo del 2026 para seguir atrayendo usuarios.

El mayor anuncio es la confirmación de que el Nothing Phone (4) finalmente no llegará al mercado, y que la compañía se centrará principalmente en la gama media con el próximo lanzamiento del Nothing Phone (4a).

De esta manera, el Nothing Phone (4a) se convertirá en la mayor apuesta de la compañía para 2026, aunque el Nothing Phone (3) técnicamente seguirá siendo el "buque insignia" para aquellos usuarios que quieran un dispositivo más potente y completo.

Sin embargo, el vídeo deja bien claro que las prioridades de Nothing han cambiado, y que no tiene interés en "lanzar un tope de gama cada año solo por lanzarlo" como hace "el resto de la industria".

Carl Pei quiere que cada nuevo lanzamiento "se note significativo", aunque no ha aclarado si eso significa que el año que viene volverá a intentarlo con un nuevo gama alta.

Lo que sí se ha confirmado es que el Nothing Phone (4a) será el lanzamiento más importante del año para la marca, y que traerá mejoras notables respecto al Nothing Phone (3a).

De hecho, Pei adelantó que el Nothing Phone (4a) será un modelo más cercano al tope de gama que al Phone (3a), en elementos como "la pantalla, las cámaras, y el rendimiento general".

El Nothing Phone (4a) incluso experimentará con materiales premium y nuevos "experimentos en términos de color", por lo que puede convertirse en toda una referencia en la gama media.

Sin embargo, Carl Pei también advirtió que podemos esperar una subida de precios en los smartphones, tanto por la subida de costes de la memoria RAM por la situación del sector, como por el salto al almacenamiento UFS 3.1, una de las grandes novedades de hardware.

El Nothing Phone (3) fue el primer intento de la marca de ofrecer un móvil de gama alta para competir directamente contra los Samsung Galaxy, los Google Pixel y los Xiaomi 15, y eso venía de la mano del mayor precio en un producto de la marca, 799 euros de partida.

Para justificar este precio, Nothing echó el resto en lo que respecta a diseño y funciones especiales, incluyendo la llamativa pantalla circular Glyph Matrix en la trasera compuesta de 489 micro-LEDs para mostrar avisos y animaciones personalizadas.

Sin embargo, el Nothing Phone (3) lo tuvo difícil para competir en este rango de precios, especialmente en lo que respecta al hardware, al estar basado en un Snapdragon 8s Gen 4 de una gama inferior al Snapdragon 8 Elite usado por los móviles punteros con Android, una crítica que también recibieron otros componentes como las cámaras o la pantalla.

El Nothing Phone (3). Nacho Castañón El Androide Libre

Por contra, la experiencia de software de Nothing recibió muchos halagos, incluyendo los de EL ESPAÑOL - El Androide Libre, por la llegada de nuevas funciones muy útiles basadas en inteligencia artificial y un sistema ligero y rápido que compensaba la falta de potencia.

Por eso, no es de extrañar que el 2026 de Nothing se vaya a caracterizar por una mayor apuesta por el software y las experiencias únicas en sus dispositivos.

La prioridad se encuentra en la plataforma "Essential" de Nothing, que incluye "Essential apps", un sistema que permite a los usuarios crear apps y widgets personalizados para la pantalla de inicio.