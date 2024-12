Nothing OS 3.0 llega a España: estas son las novedades que podrás disfrutar en tu móvil, además del nuevo Android 15

Aunque sea una de las marcas más jóvenes, Nothing tiene poco que envidiar a las veteranas del sector de los smartphones, más bien al contrario. Dispositivos como el Nothing Phone (2a) Plus Community Edition, creado en colaboración con la comunidad de usuarios, demuestran que aún hay margen para la originalidad en el sector, aunque a veces no lo parezca.

Ahora, Nothing tiene otro motivo de orgullo: ha conseguido lanzar Android 15 antes que Samsung, con la llegada de Nothing OS 3.0 a los primeros dispositivos el día de hoy; aunque se trata de un lanzamiento por etapas, y por el momento, sólo algunos modelos podrán descargar la nueva versión del sistema operativo.

En concreto, Nothing OS 3.0 está disponible a partir de hoy para el Nothing Phone (2) y el Nothing Phone (2a); los usuarios de estos dispositivos ya pueden instalar la actualización en su versión estable y recibir las novedades. Además, la compañía ha confirmado que el Nothing Phone (1) y el Nothing Phone (2a) Plus recibirán la nueva actualización a principios de 2025. Por el momento, Nothing no ha confirmado si el primer móvil de su marca alternativa, el CMF Phone 1, también recibirá la actualización al mismo tiempo, pero es de esperar que lo haga.

Nothing OS 3.0 estrena muchas de las novedades que la compañía lleva un tiempo adelantando; aunque por el momento, tendremos que esperar a la nueva generación de móviles para las funciones avanzadas basadas en IA que enseñó su fundador, Carl Pei. Eso no significa que la actualización de hoy sea pequeña, ni mucho menos.

Una de las prioridades de Nothing con esta actualización ha estado en los widgets; incluyendo la nueva pantalla de bloqueo completamente personalizable que permite instalar los widgets que queramos. Una de las novedades más interesantes se encuentra en los nuevos Widgets Compartidos, que permiten enviar widgets a nuestros amigos, siempre y cuando tengan un móvil de la misma marca.

Nothing también ha presentado una variedad de nuevos widgets, como los Widgets de Productividad Mejorados, incluyendo el nuevo Widget de Cuenta Atrás. Recordemos que hace poco la compañía lanzó Nothing Widgets, una nueva app en la que se harán realidad conceptos creados por la comunidad.

Nothing OS 3.0 por fin estrena una de las novedades que más usuarios esperaban, la nueva app de galería de fotos, desarrollada de manera nativa para el sistema en vez de depender de la de Google. Esta app incluye una función de búsqueda avanzada y herramientas de edición como filtros, anotaciones y sugerencias.

Por supuesto, Nothing OS 3.0 incluye las mejoras incluidas con Android 15, además de novedades en el panel de control, los ajustes rápidos, mejoras visuales y de rendimiento, y una tipografía actualizada.