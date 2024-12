La mejor alternativa a Twitter confirma que no seguirá los pasos de Elon Musk: así será el nuevo Bluesky+ de pago

Aunque el crecimiento de Bluesky se ha frenado un poco en los últimos días, sigue siendo la red social que más rápido está creciendo, a punto de alcanzar ya los 25 millones de usuarios. Eso significa que en aproximadamente un mes, la red social ha conseguido ganar nada menos que 10 millones de nuevos registros, convirtiéndose en la principal alternativa a X.

La inmensa mayoría de estos registros tienen la misma explicación: usuarios que quieren huir de Elon Musk y X, la red social anteriormente conocida como Twitter. Los cambios que el multimillonario ha aplicado a la plataforma van mucho más allá de un nuevo nombre, como cambios en el botón de bloqueo y el botón de 'Me gusta'; en contraste, Bluesky ofrece una experiencia mucho más parecida a como era Twitter antes, y eso está atrayendo a muchos usuarios.

Esta filosofía de 'hacer lo contrario que Musk' se extenderá a la monetización. En la actualidad, Bluesky es totalmente gratuito y no tiene anuncios, manteniéndose sólo a base de inversores; algo que evidentemente, tendrá que cambiar conforme vaya ganando usuarios. Mucha gente teme que Bluesky se convierta en X si empieza a implementar medidas polémicas de X, como la marca azul de pago o los anuncios constantes en la línea temporal y las respuestas.

Ahora, Bluesky ha intentado calmar esos miedos, con nuevas declaraciones de su CEO, Jay Grabber, y la publicación de un adelanto de esa monetización. Para empezar, Grabber ha confirmado que Bluesky se está planteando vender anuncios en la plataforma; sin embargo, no parece que vaya a ser la principal vía de ingresos, y la directiva ha declarado que no quiere "enmierdar" la plataforma con anuncios y que no quiere que "el usuario sea el producto". Por eso, está buscando otros métodos de generar ingresos, como vender nombres de dominio especiales para los usuarios y marcas.

Grabber también ha confirmado que Bluesky tendrá una suscripción, llamada Bluesky+; sin embargo, a diferencia de la suscripción de X (que empezó como Twitter Blue), Grabber no quiere que los usuarios puedan pagar para conseguir la verificación. En vez de eso, Bluesky+ ofrecerá ventajas a los usuarios de pago que no afectarán al uso gratuito.

La compañía ha mostrado un boceto de cómo será Bluesky+, pero antes hay que aclarar que las ventajas que se listan no son las definitivas, y que el producto final puede cambiar. Entre la lista de ventajas se encuentran varias dirigidas a usuarios que quieren destacar, como una marca para el perfil, iconos personalizados para la app y personalización del perfil. Sumado a esto, Bluesky+ ofrecerá ventajas como una mayor resolución en los vídeos subidos, además de mayores límites en su duración.

Además, Bluesky adelanta algunas mejoras que llegarán en el futuro para los usuarios de pago, como traducciones en el propio mensaje; en la actualidad, el servicio depende del Traductor de Google, abriendo una nueva pestaña con el texto para traducir. Los usuarios de Bluesky+ también tendrán acceso a analíticas de sus publicaciones, así como a carpetas para marcadores.

El precio de Bluesky+ aún no está decidido, pero el boceto muestra que podría ser de 8 dólares al mes o 72 dólares al año. Para tener una suscripción de Bluesky+, será necesario verificar el correo electrónico, algo que no es obligatorio para las cuentas gratuitas.