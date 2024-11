Adiós a Netflix si usas uno de estos televisores: la compañía anuncia el fin de soporte y la app dejará de funcionar

Netflix se ha convertido en la app de streaming de cine y televisión por excelencia, toda una referencia en el sector; hasta las grandes productoras, como Disney o Paramount, intentan competir con sus propios servicios, sin tanto éxito. Parte del motivo de éxito de Netflix estuvo en su disponibilidad, gracias al lanzamiento de varias apps diseñadas para todo tipo de dispositivos, desde el televisor hasta nuestro móvil o la tablet.

Sin embargo, el gran problema de distribuir el contenido en una app es que es necesario actualizarla de vez en cuando para que reciba nuevas funciones y soluciones a 'bugs'; y si por cualquier motivo nuestro dispositivo no puede recibir esas actualizaciones, la app puede dejar de funcionar.

Eso es justo lo que va a pasar con una gran cantidad de televisores lanzados hace diez años, que van a perder el soporte de Netflix a partir del 1 de diciembre. En la lista, nos encontramos modelos de 'Smart TVs' de fabricantes muy populares en España, como Samsung, LG, Sony y Panasonic.

La regla general, según se incluye en la página de soporte, es que Netflix puede dejar de estar disponible en televisores y dispositivos de streaming fabricados antes de 2015; por lo tanto, si tenemos un televisor o un reproductor multimedia que hayamos comprado antes de esa fecha, lo recomendable es entrar en el centro de ayuda e introducir el nombre del dispositivo, para comprobar si seguirá siendo compatible con Netflix.

En concreto, los televisores afectados, según recoge ADSLZone, son los siguientes:

Samsung : televisores lanzados antes del 2014

: televisores lanzados antes del 2014 LG : televisores lanzados antes del 2014

: televisores lanzados antes del 2014 Sony Bravia : Series W95, W85, X85, X9, X95

: Series W95, W85, X85, X9, X95 Panasonic: televisores más antiguos de 2014, o que no tengan las características mínimas de la app

Un punto muy importante que hay que aclarar es que esto no significa que Netflix vaya a dejar de funcionar el mismo día 1 de diciembre si tenemos uno de esos televisores; es sólo que ya no vamos a recibir más actualizaciones en la app. Lo que sí significa es que, si en el futuro sale una actualización que no es compatible con el televisor, la app dejará de funcionar y no recibiremos ningún tipo de soporte de Netflix. Aún así, es recomendable no usar la app de Netflix a partir del fin de soporte, ya que puede ser peligroso (los 'bugs' que se descubran no se van a arreglar, por ejemplo).

Por lo tanto, lo más recomendable es buscar otra manera de usar Netflix; la más sencilla es comprar un reproductor nuevo que se conecte por HDMI al televisor, como por ejemplo, un Amazon Fire TV Stick o un Google TV Streamer, que son compatibles con la app de Netflix además de otros servicios de streaming, y no son muy caros.