El primer anillo inteligente de Casio es una genialidad: lo mejor de los relojes digitales clásicos, en el dedo

Aunque el concepto de los anillos inteligentes no es precisamente nuevo, no ha sido hasta este año que realmente ha empezado a popularizarse, gracias a nuevos lanzamientos de marcas muy populares como el Samsung Galaxy Ring o el Amazfit Helio Ring. Y por supuesto, no podemos olvidarnos del nuevo anillo de Oura, que sigue siendo la referencia del sector.

Y sin embargo, ninguno de estos anillos tiene nada que hacer contra el primer lanzamiento de Casio en el sector; en efecto, la misma Casio que durante décadas ha sido sinónimo de relojes digitales, gracias a modelos legendarios que aún hoy en día siguen funcionando como el primer día. De hecho, Casio ahora celebra el 50º aniversario de su andadura en los relojes digitales, y ha decidido celebrarlo lanzando… un anillo.

Aunque parezca extraño lanzar un nuevo tipo de producto para celebrar otro diferente, tiene sentido en cuanto vemos el nuevo Casio Ring Watch CRW-001-1JR; toda la originalidad que se han ahorrado en el nombre, la han gastado en el dispositivo. Y es que estamos básicamente ante un reloj en miniatura para llevar en el dedo, en vez de un anillo 'inteligente' tal y como estamos acostumbrados a llamarlos.

Esto significa que este Casio Ring Watch (lo llamaremos así por ahora) no cuenta con funciones relacionadas con la salud como los de Oura y otras marcas; no es capaz de registrar el sueño ni de indicarnos si hemos dormido bien, ni es capaz de ayudarnos a analizar nuestro ejercicio. Al lado del Galaxy Ring o del Oura Ring 4, podríamos pensar que no es muy 'inteligente', y no andaríamos muy desencaminados.

Pero ¿sabes qué es lo que hace el anillo de Casio que no es capaz de hacer ningún otro? Mostrar la hora. En efecto, este no es más que un reloj digital de Casio en miniatura, y eso incluye una minúscula pantalla LCD de seis segmentos que es capaz de mostrar la hora completa, incluyendo los minutos y los segundos. Y pese a lo pequeña que es, la pantalla cuenta con iluminación para verla de noche. Así que podemos saber la hora que es sólo con mirarnos el dedo, lo cual está fuera del alcance de todos los anillos inteligentes que hemos visto hasta ahora.

El Casio Ring Watch Casio El Androide Libre

Pero eso no es todo. Este anillo inteligente tiene botones físicos, de nuevo algo que no hemos visto hasta ahora en ningún otro. Aunque son pequeños, evidentemente, son completamente funcionales y permiten acceder a funciones 'avanzadas', como por ejemplo, mostrar otra zona horaria que hayamos configurado, e incluso un cronómetro incorporado, sólo con un toque en el dedo.

Jacinto Araque El Androide Libre He probado el smartwatch de Casio perfecto para hacer deporte al aire libre: se recarga con energía solar

Otra diferencia importante respecto a otros anillos inteligentes es que este nos va a durar mucho más y no tendremos que recargarlo cada pocos días; de hecho, no tenemos que recargarlo en absoluto. El anillo de Casio usa una pila que podrá durar hasta dos años, y que es fácilmente reemplazable cuando se agote. Y pese a esto, es resistente al agua, así que no nos lo tenemos que quitar nunca.

El anillo de Casio estará disponible primero en Japón a partir del próximo mes de diciembre, con un precio de 19.800 yenes, algo más de 120 euros al cambio actual. Por el momento, no hay confirmación de un posible lanzamiento en España.