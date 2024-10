Google Calendar cambia para siempre: por fin llega una de las novedades más pedidas por los usuarios

Pocas apps ofrece Google más prácticas que Google Calendar, la app de calendario que permite gestionar nuestro día a día, incluyendo nuestro trabajo o nuestro ocio. Desde reuniones de empresa importantes hasta conciertos a los que queremos asistir, Google Calendar siempre ha ofrecido una gran ayuda.

Sin embargo, no es menos cierto que se notaba como la app más 'vieja' de Google, al no haber cambiado mucho en todos estos años. Hoy, Google ha anunciado que ha rediseñado la página de Google Calendar accesible desde el navegador web, para ponerla a la altura del resto de páginas de la plataforma además de alinear su diseño con el de la app móvil. El resultado es un nuevo estilo que llama la atención a simple vista, y que viene de la mano de cambios que hasta ahora no habían sido posibles.

La gran novedad es la llegada del modo oscuro en Google Calendar. Se trata de una de las opciones más deseadas por lo usuarios, y que ya estaba presente en el resto de apps de la compañía; pero como Calendar aún usaba una interfaz algo obsoleta, hemos tenido que esperar a esta renovación de la app.

En realidad, ya era posible usar un modo oscuro en Google Calendar, pero era necesario el uso de extensiones de terceros en el navegador, algo que ya no es necesario. Sin embargo, si preferimos el modo oscuro de estas extensiones, Google ha advertido que pueden dejar de funcionar, debido a los profundos cambios en la interfaz; eso se suma a que Chrome está borrando algunas extensiones, así que Google no lleva una buena racha con estos desarrollos.

Manuel Ramírez El Androide Libre Google Calendar rediseña totalmente los eventos: así los personaliza ahora según la descripción que uses

Pese a todo, puede ser un sacrificio que merece la pena, a juzgar por los resultados. El nuevo modo oscuro de Google Calendar es muy bonito, y activarlo es muy fácil. La primera vez que entremos en Google Calendar, la propia app nos avisará de que podemos activarlo con una ventana emergente; y para cambiarlo a partir de entonces, sólo tenemos que pulsar en el botón del engranaje en la esquina superior derecha y pulsar en "Aspecto".

Ese menú del engranaje se ha rediseñado con la actualización; desde aquí también podremos acceder a la configuración de Calendar, además de a la papelera, e incluso descargar complementos para la app. A eso hay que sumar el cambio estético: todos los elementos de la app han sido rediseñados, con un aspecto más redondo que encaja mejor con otras apps de Google y el estándar Material Design 3 de Android.