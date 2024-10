Android 15 transforma tu móvil o tablet en un panel de control para tu casa inteligente: así se activa

Chromecast con Google TV se ha actualizado con un nuevo panel de control que pone en el mismo televisor los accesos directos a los dispositivos inteligentes conectados bajo la misma red local WiFi. Una nueva experiencia que se puede sumar a otra que propone Google con lo nuevo de Android 15: transformar una tablet o un móvil en un panel de control con el salvapantallas.

Android 15 ha de llegar todavía a un gran número de móviles a través de las capas personalizadas de cada fabricante, al igual que para los nuevos Pixel 9, y aunque serán los primeros en recibirla en versión final, Nothing ya lanzó la beta de Android 15 para la sorpresa de muchos en el Nothing Phone (2a).

Hay una novedad de Android 15 que ha pasado desapercibida, pero que va a ser realmente útil, sobre todo si se tiene un segundo móvil o una tablet a la que no se le da mucho uso o una con mucha batería en el salón de casa, ya que se puede transformar totalmente en un panel de control para manejar todos los dispositivos inteligentes que se tengan conectados en el hogar.

El nuevo panel de control como salvapantallas en Android 15 Android Authority

Es el nuevo salvapantallas llamado Home Controls. Y por lo que parece, según Android Authority, ofrece una experiencia más útil de lo que cabría esperar en un principio. Este salvapantallas apareció en la tercera beta de Android 15 publicada en junio y está disponible desde Ajustes, luego en la sección de pantalla en los dispositivos Pixel.

Al elegir este salvapantallas y colocar el dispositivo en el dock, Android lanzará la vista de favoritos de la app Google Home. Esta vista permite el acceso a los dispositivos mencionados que estén activos desde la app Google Home.

Pero lo importante es que Android Authority ha hecho estas pruebas en el Nothing Phone 2a con Nothing OS 3.0 Open Beta basada en Android 15, lo que significa que no es exclusiva de los Pixel. Lo que hace realmente es iniciar la actividad desde la app Android SystemUI desde Google Home or Home Assistant; este último es un API que permite acceder a los controles del hogar desde los accesos rápidos o la pantalla de bloqueo.

Una novedad que abre las puertas a una gran experiencia en las tablets o móviles y así, desde el salvapantallas, cuando no se está usando el dispositivo, se pueda encender o apagar las luces, regular el termostato o simplemente bajar las persianas.