Android Auto 13 es oficial: la actualización que trae una de las novedades más esperadas por los conductores

Casi sin darnos cuenta, Google ha actualizado Android Auto de nuevo, pocos días después del lanzamiento de Android Auto 12.9, confirmando que el desarrollo acelerado de la plataforma continúa. Y como es habitual, la compañía no ha anunciado este lanzamiento, pese a que el número de versión ha cambiado: ahora es Android Auto 13, pero que eso no te engañe: no vas a notar muchas diferencias, al menos ahora mismo.

Y es que, en vez de esperar a Android Auto 13 para estrenar muchas novedades, Google ha optado por tratarla como una actualización normal y corriente; en otras palabras, el usuario medio no notará cambios respecto a Android Auto 12.9, que a su vez no se notaba muy diferente de Android Auto 12.8. Pero eso no significa que esta actualización sea decepcionante; hay novedades, es sólo que están 'ocultas'.

Ya sea porque Google aún no está lista para activarlas, o por otros motivos, Android Auto 13 trae importantes novedades en su código fuente, que no han sido activadas aún; un análisis del paquete APK revela que Android Auto 13 ya tiene al menos muchas de las partes necesarias, pero es posible que el desarrollo aún no haya terminado. También es posible que estas novedades se vayan a activar a lo largo de los próximos días o semanas, algo que también es muy habitual.

Una de las novedades más esperadas por los conductores, y que ya está en el código de Android Auto 13, es el acceso a la radio del coche a través de Android Auto. La nueva sección se llama 'Car Media', y está representada por el icono de una radio tradicional o por unas barras más minimalistas.

Esta función será capaz de ofrecer acceso a la radio AM/FM, que sigue siendo uno de los medios más populares entre los conductores; de hecho, un estudio del 2023 reveló que los conductores quieren seguir teniendo acceso a la radio, incluso si ya utilizan Android Auto mientras conducen. Tal vez esa ha sido la motivación de Google para implementar el acceso a la radio desde Android Auto.

Sin embargo, aún no está claro cómo funcionará la radio dentro de Android Auto. Es posible que el sistema necesite acceder a la antena del coche, y por lo tanto, que sea compatible sólo con algunos modelos de coche; aunque también cabe la posibilidad de que sea una app que reproduzca las retransmisiones de radio a través de Internet. Como Google no ha dicho nada al respecto, nadie lo sabe.

Otro cambio muy llamativo que ha aparecido en el código fuente tiene que ver con la Play Store, la tienda de apps. Muy pronto, la tienda podría destacar apps diseñadas para Android Auto y Android Automotive; la Play Store mostrará apps que estén diseñadas para nuestro coche, o que sean compatibles con Android Auto.

Recordemos que Google inició un ambicioso programa para convertir apps a Android Auto, clasificándolas dependiendo de lo adaptadas que estén a la pantalla táctil del coche. La mejor categoría es la de apps diseñadas específicamente para el coche y que se pueden usar conduciendo, pero también están permitidas las apps que funcionan como en una tablet y que sólo se pueden usar con el coche aparcado.