Adiós al mal WiFi: con la nueva oferta de Amazon podrás cubrir toda tu casa y sin instalar cables

Un problema con el que se encuentran muchas personas que están montando su casa conectada e se encuentra en la conexión a la red. La mayoría de los hogares tienen sólo el router que les instaló la operadora de Internet, y aunque eso suele ser suficiente si sólo queremos conectar el móvil y el ordenador, a poco que empecemos a conectar dispositivos por toda la casa notaremos que Internet va peor.

No es sólo un problema del router; en muchas instalaciones, el router por defecto no es capaz de cubrir toda la casa, y en las zonas más alejadas o con más paredes de por medio, es normal que nuestros dispositivos sufran problemas de conexión. Por ejemplo, si reproducimos una película en nuestro televisor inteligente y empieza a 'pegar saltos', o si la cámara de nuestra cerradura inteligente no puede mostrar correctamente el vídeo.

La solución pasa por un sistema de WiFi en malla, y afortunadamente, Amazon ahora ofrece uno de los paquetes más recomendables. El sistema WiFi de malla eero de Amazon está a precio mínimo, con diferentes configuraciones; aunque sin duda alguna, la más interesante por precio es el sistema de tres unidades eero por sólo 109,99 euros.

Los sistemas de WiFi en malla usan varios routers conectados entre sí para cubrir un área mayor; en el caso del paquete de 3 unidades WiFi 5 de eero, la cobertura es de 420 metros cuadrados, aunque puede variar dependiendo de la cantidad de paredes y su grosor. El paquete está compuesto de un router principal, que se conecta a nuestro módem (el router de la operadora) para obtener la conexión a Internet; los dos extensores incluidos se instalan en las partes de la casa que requieran de una conexión más fuerte. El router automáticamente se conecta a los extensores, en una configuración que dura unos minutos según Amazon.

Aunque este no es el sistema más moderno que ofrece Amazon, sigue recibiendo actualizaciones y es compatible con la tecnología TrueMesh, que redirige el tráfico de manera inteligente para evitar congestiones. En la mayoría de los casos, debería ser una mejora respecto al sistema que tenemos instalado, y todo por 109,99 euros.

Otra opción es dar el salto a la versión WiFi 6 de los router eero, que están disponibles a partir de los 69,99 euros por el router principal, 129,98 euros por el paquete de dos, y 169,99 euros por el paquete de tres. Aunque cubren un área similar al modelo WiFi 5, la gran ventaja de estos routers se encuentra en las mejoras que trae WiFi 6 en velocidad y capacidad.

Amazon promete transferencias de hasta 500 Mbs, y permite conectar hasta 75 dispositivos, por lo que es más recomendable para instalaciones de hogar inteligente. Además, el nuevo router eero también funciona como controlador de hogar digital Zigbee, permitiendo conectar y controlar dispositivos en nuestra red con Alexa.