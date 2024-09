Windows 11 no te va a espiar: Microsoft zanja la polémica de su nueva función con cambios importantes

El 2024 ha sido uno de los años más importantes para Windows que recordamos. Aunque al final Windows 12 no ha sido lanzado, lo que hemos recibido ha sido incluso más revolucionario: Copilot+ PC, un nuevo concepto de ordenador personal basado en Inteligencia Artificial, tanto ejecutada en la nube como, más importante, ejecutada de manera local gracias a los nuevos procesadores de Qualcomm, Intel y AMD.

Con Copìlot+ PC, los usuarios tienen acceso a funciones avanzadas de IA directamente en su ordenador; por primera vez en muchos años, hay motivos de peso para comprar un portátil nuevo. Sin embargo, no todo fue tan bonito para Microsoft, que tuvo que enfrentarse a una gran polémica en las primeras semanas por culpa de una de las funciones más llamativas de Copilot+ PC: Recall.

Recall es una nueva función de Windows 11 que es capaz de 'recordar' todo lo que hemos hecho en el ordenador, y nos lo presenta cuando lo necesitamos. Si se nos ha olvidado a qué hora quedamos para una cita, es capaz de mostrarnos la conversación que tuvimos, por ejemplo. Si hace unas horas vimos una foto que nos gustaba pero se nos olvidó guardarla, podemos encontrarla. Si nos habíamos decidido por una aerolínea para nuestras vacaciiones pero sólo recordamos que tenía "Wing" en el nombre, lo puede encontrar. El potencial es tremendo, pero inmediatamente hubo preguntas sobre su funcionamiento.

Recall funciona tomando capturas de pantalla cada cierto tiempo en segundo plano; la IA de Copilot es capaz de analizar el contenido de las capturas y de esa manera, encontrar lo que estamos buscando. Sin embargo, eso despertó dudas sobre cómo iba a afectar a nuestra privacidad. Básicamente, Microsoft había anunciado que nuestro propio ordenador iba a registrar todo lo que hacíamos, sin poder cambiarlo y sin saber cómo estaba usando los datos que obtenía.

En respuesta a la polémica, Microsoft decidió retrasar el lanzamiento de Recall, para responder a esas dudas sobre la privacidad. Finalmente, hoy la compañía ha anunciado cambios importantes en Recall que deberían calmar estos miedos, y lo mejor de todo es que ofrecerá opciones a los usuarios.

Recall en Windows 11 Microsoft El Androide Libre

Para empezar, el mayor cambio es que Recall ya no se activará por defecto, como ocurría originalmente. Esa fue una de las mayores críticas, ya que implicaba que muchos usuarios no iban a saber que su ordenador estaba registrando lo que hacían en segundo plano. Cuando Recall sea lanzado, el usuario tendrá que activarlo si quiere usarlo; si no damos permiso, Recall no se activará y no registrará ninguna captura.

Sólo eso ya debería ser suficiente para mucha gente, pero Microsoft ha dado varios pasos más. Por ejemplo, ahora Recall está protegido para que nadie más pueda ver lo que hemos hecho en el ordenador; Recall sólo se podrá usar si desbloqueamos Windows Hello, que requiere de nuestra contraseña o una identificación biométrica como la huella dactilar o un escáner de la cara. De esta manera, se evita que alguien pueda usar el ordenador mientras no estamos y comprobar lo que estábamos haciendo.

Otro detalle importante es que Recall aplicará censura automática a datos sensibles o confidenciales, para que no puedan ser usados ni nadie pueda verlos. Entre la información que no aparecerá en Recall se encuentra la identificación personal como el DNI o información de salud, y números de tarjeta de crédito.

Microsoft también ha recordado que Recall funciona de manera local en el ordenador, y que los datos y capturas de pantalla se quedan en la memoria del sistema; la compañía no se queda con esa información en sus servidores. De hecho, esto último significa que Recall sólo es compatible con los ordenadores más nuevos, que tengan una NPU lo suficientemente potente como para ejecutar la IA; en otras palabras, sólo los ordenadores que tengan la marca Copilot+ PC.

Eso significa que, si no hemos cambiado nuestro ordenador recientemente, no recibirá Recall en una actualización y no lo podremos activar. Recall aparecerá primero en los ordenadores con procesador de Qualcomm, para los usuarios de Windows Insider (la versión en desarrollo de Windows), en el mes de octubre. Al mes siguiente, también estará disponible para usuarios con los nuevos procesadores Intel y AMD marcados como Copilot+ PC.

Microsoft aún no ha podido dar la fecha de lanzamiento al público general de Recall, aunque espera poder compartirla "pronto".