El nuevo Google Pixel 9 Pro, con rebaja en España incluso antes de ser presentado: la nueva locura de El Corte Inglés

El lanzamiento de la gama Pixel 9 es el que probablemente ha sufrido más filtraciones en la historia de los smartphones. La mayoría de las novedades, como el rompedor diseño y los nuevos modelos como el Pixel 9 Pro XL, llevan meses siendo compartidas en Internet sin que Google pueda hacer nada al respecto. De hecho, la propia Google ha decidido 'filtrar' el Pixel 9 Pro de manera oficial para intentar recuperar un poco la atención que había perdido frente a las publicaciones no oficiales.

Nunca habíamos visto algo semejante con un móvil, lo que tal vez demuestra el interés que tiene la nueva generación Pixel entre los usuarios. Eso queda demostrado con otra 'filtración oficial', en esta ocasión, de una de la cadena de tiendas que ofrecerá el dispositivo en España, El Corte Inglés.

En efecto, la nueva promoción de la compañía se centra en un producto que, oficialmente, aún no ha sido presentado y cuyas características aún no se conocen. Por supuesto, eso no es obstáculo para el lector de EL ESPAÑOL - El Androide Libre que haya leído todo sobre el Pixel 9.

La promoción de El Corte Inglés nos permite conseguir un cupón de descuento de 50 euros en "los nuevos dispositivos de Google" que se presentarán el día 14 de agosto de 2024. ¿Y cuáles son esos "nuevos dispositivos" misteriosos?

Pues El Corte Inglés usa una foto del Pixel 9 Pro como ejemplo, con una promoción para prepararnos "para la nueva era de los teléfonos"; además, la promoción también debería valer para el Pixel 9 básico, el nuevo Pixel 9 Pro XL y el Pixel 9 Pro Fold, este último si finalmente llega a España (que no ha sido confirmado). El cupón de descuento para la gama Pixel 9 será de agradecer, teniendo en cuenta que los precios de los Pixel van a subir de manera generalizada.

Promoción de El Corte Inglés para la compra del Pixel 9 El Corte Inglés El Androide Libre

Para conseguir el cupón de 50 euros de descuento, debemos dar tres pasos:

Identifícate con tu Cuenta Digital de El Corte Inglés. Regístrate del 29/07/2024 al 13/08/2024 hasta las 21:59 en la página de El Corte Inglés para la compra de un nuevo Google Pixel, ya sea en la tienda, la web o la app. Obtendrás el cupón de 50 euros de descuento para utilizar en los nuevos dispositivos de Google Pixel el 14 de agosto de 2024.

Las condiciones de canje específicas estarán disponibles a partir del 13 de agosto de 2024 a las 22 horas, que es cuando probablemente habrá más detalles de los dispositivos que participan en la promoción.