Llega el nuevo Android Auto para todos: descarga la versión 12.5 en tu móvil antes de la operación salida de verano

Recientemente se supo que Android Auto va a dejar de funcionar si se tiene una versión de Android inferior a la 9.0 al actualizar Google las especificaciones necesarias. Ahora se ha actualizado la app de Google para navegar en el coche a la versión 12.5 de forma oficial. Estas actualizaciones suelen traer novedades, pero hay otras versiones que simplemente corrigen ciertas cosas en segundo plano.

Y es que Android Auto no es una app cualquiera, ya que al ser una gran herramienta para la conducción también conlleva que no pueda generarse ningún tipo de fallo que distraiga la atención del conductor cuando va con sus manos puestas al volante. Es decir, si Google Maps, Keep o Gmail tuvieran algún tipo de error podría generar que no se recibieran correos, pero en Android Auto todo cambia por el bien de la seguridad del conductor.

La nueva actualización oficial de Android Auto a la versión 12.5 ya está disponible, aunque no trae consigo alguna novedad importante y así Google sigue actualizando la app sin cambios en la interfaz o la incorporación de alguna funcionalidad. Esta actualización va dirigida a corregir ciertas cosas que tampoco aparecen en las notas de la versión en la Google Play Store.

Android Auto Google El Androide Libre

Está actualización que ya se puede descargar pone el objetivo en la corrección de errores, estabilidad de la app y que todo vaya como la seda, y más en estos días en los que se coge el coche para dirigirse al destino vacacional o de vuelta porque ya terminaron esos días de relax y descanso, ya sea en la montaña o la playa.

Normalmente hay que dirigirse a la Google Play Store para pasarse a la descarga de la versión 12.5, pero también está disponible el archivo APK que dispone el sitio web apkmirror para bajarse la actualización y así hacerlo de forma manual; sobre todo si no está todavía disponible desde la tienda de apps y juegos de Google para Android.

El enlace de descarga, vía Xataka, de Android Auto 12.5 en su versión APK para la instalación manual se encuentra a continuación, y lo único que hay que hacer es seleccionar la versión ARM64 (la arquitectura más usada en los procesadores de los móviles de Android) para así descargarla (si por lo que fuera no se instala, simplemente se accede a la web para descargar la otra versión):