10 años de Android Auto: Google celebra el aniversario de su mayor apuesta por expandir Android

Parece mentira, pero en muy pocos años Google ha conseguido lo que los fabricantes de coches no han conseguido: que los conductores se interesen por las pantallas táctiles. La inmensa mayoría de los conductores no quiere una pantalla táctil si no tiene Android Auto, por una sencilla razón: le permite hacer lo mismo que en su móvil.

Las posibilidades que ofrece Android Auto no están presentes en los sistemas preinstalados en los coches modernos, incluso en los mejores. Pero lo que hoy parece algo obvio, acceder al sistema del móvil en el coche, en su día no estaba tan claro, ni siquiera para la propia Google. Hoy, con motivo del décimo aniversario de Android Auto, Android TV y Wear OS, la compañía ha compartido detalles del desarrollo de estos sistemas y de por qué los creó en primer lugar.

Por ofrecer algo de contexto, hay que recordar que desde el lanzamiento del primer dispositivo con Android en el 2008, Google se había centrado exclusivamente en los smartphones. Pero todo empezó a cambiar en el 2010, cuando una nueva función de Google Maps, la navegación paso a paso, se convirtió en un éxito de la noche a la mañana. De repente, la gente estaba buscando maneras de usar el móvil mientras conducía, ya sea con soportes o con métodos más peligrosos.

Google se dio cuenta del potencial que tenía el uso de Android en el coche, pero también del peligro que podía suponer. Por eso, contrató a expertos en distracciones en la carretera y seguridad vial para mitigar los problemas relacionados con tener acceso a apps en el coche; y trabajó con los fabricantes de la industria para encontrar la manera de mostrar Android en sus sistemas. El resultado ya lo conocemos: Android Auto, presente ya en más de 200 millones de vehículos en todo el mundo, y del que nacieron proyectos como Android Automotive para ejecutar Android directamente en el coche.

Otros proyectos nacieron de manera similar. En el mismo año, en el 2014, Google lanzó Android TV, pero el principio de la historia fue un año antes, con el lanzamiento de Google Chromecast. De nuevo, la compañía se dio cuenta de que los usuarios pedían algo más que enviar vídeo desde sus móviles: querían usar las mismas apps directamente en su televisor. En ese sentido, Android Auto y Android TV son muy parecidos, tanto en su función como en su nacimiento.

Aplicaciones en Android TV El Androide Libre

Sin embargo, en el caso de Android TV Google tenía un obstáculo: el sistema se tenía que ejecutar directamente en el televisor y no en el móvil como hace Android Auto. Algo especialmente difícil con el ‘hardware’ de los televisores de entonces (incluso algunos de los actuales). El trabajo del equipo de Google se centró en la optimización de todas las capas de Android.

Por último, no podemos olvidarnos del otro sistema lanzado en el 2014: Wear OS. El nombre original del sistema, Android Wear, revela que en efecto, está basado en Android; aunque Google afirma que desde el principio la idea nunca fue simplemente “crear un móvil pequeño para la muñeca”. En el caso de Wear OS, los desafíos estuvieron en el factor de forma y la ergonomía; en concreto, en cómo controlar el sistema en una pantalla tan pequeña y como mostrar toda la información. El uso de elementos que hoy son comunes como los widgets o las diversas pantallas con información de apps y funciones fueron la clave