Así es Google AI, la gran sorpresa de los Pixel 9 que competirá directamente contra Apple Intelligence

La semana pasada el gigante tecnológico sorprendió a todos al anunciar Made by Google para el 13 de agosto anticipando la fecha dos meses antes de lo que suele ser en otoño con su evento en octubre. Una exclusiva de Android Authority muestra todos los detalles de unos Pixel 9 que podrían ser llamados como los smartphones de la IA a excepción de los flagship de Samsung.

Con la irrupción de la IA el gigante tecnológico tiene la mejor oportunidad de demostrar que los Pixel 9 estarán repletos de pequeños detalles y mejoras muy importantes en la experiencia con un móvil.

Una fuerte interna de Google ha compartido que el objetivo del gigante tecnológico es introducir una serie de funciones de inteligencia artificial bajo la marca Google AI. De todas ellas hay una función que se inspira en parte de la controvertida Recall de Microsoft, aunque con una experiencia distinta y protegiendo la privacidad del usuario.

Google AI Android Authority El Androide Libre

Google AI, una marca a la que hay que ir acostumbrándose, ofrecerá una mezcla de funciones existentes y nuevas. Una de ellas es 'Rodea para buscar', que ya está disponible en los Pixel y los Galaxy S22, S23 y S24 de Samsung, y la otra será Gemini, como el chatbot también ya presente en los móviles Android desde hace bien poco en España.

Las importantes novedades de Google AI son tres. La primera es 'Añádeme' o Add Me, que parece la evolución propia de Best Take, que sorprendió el año pasado en la presentación de los Pixel 8 al fusionar las mejores expresiones de los usuarios de una serie de fotos tomada como una ráfaga. Lo que hace es asegurarse de que aparece todo el mundo en la foto, y de momento no se tiene más información.

La segunda es Studio: que será como una especie de "Photoshop" en pequeño para la generación de imágenes todo en uno con inteligencia artificial. En el mes pasado se filtró que los Pixel serían capaces de generar stickers con IA, pero Studio será algo más para convertirse en un centro creativo en el móvil.

El 'Recall' de la serie Pixel 9

Y la tercera, y más interesante, Pixel Screenshots. Una función similar en su esencia a Recall de Microsoft, pero dándole una vuelta bastante interesante. Recall en Windows 11 va tomando capturas de pantalla cada varios segundos para que el usuario pueda usar Copilot y así hacer consultas basadas en la información que contienen esas capturas; como no, aparece todo lo que se genera en la pantalla del PC del usuario, y finalmente Microsoft tuvo que pausar su despliegue hasta que mejore sus posibles vulnerabilidades.

Pixel Screenshots Android Authority El Androide Libre

La propuesta de Google con Pixel Screenshots es distinta y más centrada en la privacidad: en vez de capturar automáticamente todo lo que se hace en pantalla, solo funcionará en las capturas de pantalla que tome el usuario. Esta función añade metadatos a las capturas con nombres de la app, enlaces web y más.

Todo será procesado por una inteligencia artificial que funcionará en el dispositivo de forma local (posiblemente sea la nueva versión multimodal de Gemini Nano) y permitirá realizar búsquedas específicas del contenido de esas capturas de pantalla o pantallazos al chatbot.

Se puede entender que la próxima serie Pixel 9, de la que ya se han filtrado especificaciones y mucho más, avisará al usuario la primera vez que haga una captura de pantalla. Aparte de que esta opción podrá ser desactivada en todo momento desde los ajustes si el usuario no desea utilizarla según la exclusiva de Android Authority.