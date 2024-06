Golpe a las IPTV para ver la Eurocopa gratis: las emisiones piratas son bloqueadas “antes de que empiecen”

Mañana, 14 de junio, arranca una de las mayores competiciones de fútbol europeas, la Eurocopa 2024. La edición de este año se celebra en Alemania, y será su selección la que de inicio a la competición con el primer encuentro contra la selección de Escocia. Será el momento en el que millones de personas busquen en Internet cómo ver la Eurocopa; pero si todo sale como quiere la UEFA, no podrán encontrar retransmisiones piratas gratis.

Tradicionalmente, la lucha contra la piratería ha sido reactiva; es decir, ha sido necesario que primero se produzca una vulneración del copyright antes de que las autoridades puedan hacer algo al respecto. Los métodos han cambiado, con el sistema Piracy Shield italiano requiriendo el cierre de retransmisiones ilegales de fútbol apenas 30 minutos después de ser solicitado por las propietarias de los derechos. Las multas a los usuarios de IPTV pirata también están muy cerca. Pero sigue siendo lo mismo: reaccionar ante una vulneración.

La estrategia que la UEFA, y su socio ‘Friend MTS’ ha adoptado con la Eurocopa 2024 es algo diferente: es una estrategia proactiva, por la que se están bloqueando retransmisiones incluso antes de que hayan dado comienzo. Para comprender cómo funciona esto, hay que tener en cuenta que la UEFA no es la única organización que lleva meses preparándose para el evento; los grupos piratas también han invertido mucho tiempo y dinero, adelantándose al flujo de usuarios que van a recibir las próximas semanas.

Los piratas saben que muchos usuarios van a buscar la manera de ver partidos gratis; y también saben que hay una gran competencia entre grupos piratas para atraer a esos usuarios y generar ingresos, ya sea con suscripciones o con publicidad. Por eso, muchas retransmisiones ya están en marcha, ‘cogiendo el hueco’ con páginas dedicadas a partidos que no se celebrarán hasta dentro de unos días.

El buscador de Google ya ha empezado a registrar estas retransmisiones, y están empezando a aparecer cuando se hacen determinadas búsquedas. Por eso, la estrategia de la UEFA tiene sentido: se ha centrado en bloquear el acceso a estas páginas antes de que se hagan populares y aparezcan entre los primeros resultados de búsqueda cuando llegue el día de cada partido.

Según ha revelado TorrentFreak, la UEFA ya ha solicitado la eliminación de miles de páginas de retransmisión pirata de partidos de la UEFA; y Google ha aceptado esas solicitudes y ha borrado las páginas de sus resultados. Como Google es la principal fuente de tráfico de todas las páginas web (legales e ilegales), este es un duro golpe para estas páginas, que tendrán muy difícil obtener usuarios y tendrán que usar otros métodos como grupos en apps de mensajería, redes sociales o el boca a boca.

Lo interesante de este caso es que Google está bloqueando el acceso a las páginas, aunque técnicamente no hayan vulnerado los derechos de la UEFA; sólo han anunciado que los van a vulnerar. Por otra parte, Google se ha negado a hacer bloqueos masivos de páginas que no ofrecen retransmisiones pero que ofrecen acceso a otras páginas que sí las ofrecen; sin embargo, eso no ha evitado que haya algunos ‘daños colaterales’, como páginas que sólo muestran resultados de partidos y no su contenido, que también han sido bloqueadas.