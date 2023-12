Se filtra el Nothing Phone 2a con cambios en el diseño: así se diferenciará del Phone (2)

Finalmente parece que el Nothing Phone 2a se diferenciará del Phone (2) Chema Flores Omicrono

El Nothing Phone 2a se filtró hace bien poco para mostrar su diseño, y ahora ha llegado otra filtración que amplía esta información para dar más detalles sobre el lenguaje de diseño utilizado en el móvil que quiere competir contra el próximo Pixel 8a de Google.

Hoy ha sido justo el día en el que la compañía comandada por Carl Pei, uno de los dos fundadore de OnePlus, ha lanzado la actualización de Android 14 al segundo de sus móviles lanzado en España. Un trabajo laborioso el que está consiguiendo esta compañía china con la clara intención de ponérselo bien difícil a sus competidores.

Yogesh Brar, uno de los filtradores de mayor prestigio, ha mencionado que ha tenido la oportunidad de ver un prototipo del nuevo Nothing Phone 2a. Mantiene que la marca está realizando interesantes decisiones en el diseño del inminente dispositivo. Primeramente, el frontal mantiene el agujero en pantalla situado en el centro, mientras en la trasera se encuentran los cambios más relevantes.

La trasera, el mayor cambio

La diferencia mayor frente al Nothing Phone (2) se encuentra en la ubicación del panel de cámaras que se sitúa esta vez en un alineamiento horizontal en la zona central de la trasera. También, Nothing quiere distanciarse de las críticas recibidas sobre el Phone (2) al ser similar al Phone (1). El Nothing Phone 2a recibará una renovación con algunos elementos prestados del anterior Phone (2), pero con la idea de que sea un smartphone distinto.

Es quizás donde más está pecando esta compañía, ya que al contar con un propio sello de identidad, de momento se ha mantenido con una línea continuista, al menos para el Phone (2) y el siguiente 2a; que de momento tira por los mismos elementos. Habrá que esperar al Nothing Phone (3) si es capaz de seguir evolucionando ese lenguaje de diseño que le ha permitido incluso que otras marcas se inspiren en el mismo.

El máximo ejemplo han sido los nuevos auriculares de Beats de Apple lanzados este mismo año en los que se pueden ver esa forma de mostrar las partes internas del accesorio. No será la única que imite o se inspire en el lenguaje de diseño vanguardista que se ha visto en los accesorios y móviles de Nothing.

