Twitch da marcha atrás: vuelve a prohibir los "pechos y nalgas resaltadas" tras varios días de locura

Twitch ‘la ha liado’. La plataforma de streaming en directo propiedad de Amazon sorprendió a propios y a extraños el pasado miércoles, cuando anunció un gran cambio en su política de contenido, uno que muchos creadores estaban pidiendo pero que pocos esperaban ver: la vuelta de los desnudos a Twitch.

Menos de 48 horas después, la compañía no sólo ha tenido que dar marcha atrás, sino que ha reforzado la prohibición completa de desnudos en su plataforma; durante ese corto periodo de tiempo, Twitch se convirtió en una ‘ciudad sin ley’ en la que parecía que todo estaba permitido. Y tanto Twitch como los creadores tienen mucho en lo que reflexionar, porque todo indica que ambas partes tienen algo de culpa.

Twitch parece ser consciente de que podría haber hecho mejor las cosas. Su CEO, Dan Clancy, ha confesado en una carta pública quelos cambios “provocaron confusión”, especialmente cuando decenas de creadores fueron expulsados de la plataforma, en teoría por hacer justo lo que permitían las nuevas reglas. Pero ¿qué es lo que ha pasado realmente?

Adiós a los desnudos en Twitch

Todo empezó el pasado miércoles, cuando Twitch actualizó su política de contenido sobre “desnudos artísticos”; es decir, no es que la compañía de repente permitiese la pornografía, sino que estaba respondiendo a los creadores que se sentían limitados por la prohibición completa de desnudos. Por ejemplo, las reglas anteriores afectaban al contenido educativo, al contenido para adultos no pornográfico, e incluso a ciertos videojuegos que no podían retransmitirse en Twitch.

Con las nuevas reglas, los creadores de contenido podían mostrar desde “danzas eróticas” hasta “pechos resaltados” además de “pechos y genitales dibujados, animados o esculpidos”. Un detalle importante es que todo eso sólo estaba permitido si el creador de la retransmisión usaba las etiquetas apropiadas para que el contenido sólo se mostrase a los usuarios que lo buscaban y Twitch pudiese mostrar advertencias y limitar el contenido a menores.

Twitch se llenó de contenido para adultos tras el cambio de política El Androide Libre

Sin embargo, eso no fue lo que ocurrió. En una mezcla de desinformación por lo que permitían las nuevas reglas, y un evidente intento de ganar suscriptores y dinero, los creadores llenaron Twitch de contenido erótico (y muchas veces, más allá de erótico); algunos no etiquetaron el contenido como debían, y la sensación general era que todo estaba permitido de repente.

Algo que no resultó ser cierto. Los moderadores de Twitch reaccionaron tarde, seguramente tan confundidos como los usuarios por el cambio repentino, y empezaron a expulsar a creadores de contenido y a usuarios. Eso provocó el pánico y durante horas, no estaba claro qué es lo que estaba permitido en Twitch, lo que a su vez degeneró en más desinformación y frustración entre los usuarios.

Finalmente, la compañía ha tomado la única decisión posible: volver a las reglas antiguas. Sin embargo, y a modo de disculpa, también ha levantado la suspensión a muchos de los creadores que fueron expulsados. Dan Clancy también ha pedido perdón públicamente, y afirma que “desearía haber previsto” el resultado de los cambios. A partir de ahora, la desnudez, ya sea real o ficticia, está completamente prohibida en Twitch, y no hay mención alguna a la posibilidad de que vuelva de alguna manera; la única excepción serán los videojuegos marcados con contenido adulto. Es evidente que la esperanza de la compañía es que estos dos días se olviden como una mala pesadilla y que todo vuelva a la normalidad.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan